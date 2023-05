Région PACA : une vague de créations de librairies “sans précédent

Le Centre national du Livre avait annoncé 2022 comme une année record pour la création des librairies, en France, avec 142 ouvertures pour 27 fermetures, soit un solde net de 115 établissements, auquel s'ajoutent 51 reprises.

Et pour cause : avec un taux de défaillance historiquement bas, à 1,1 % en 2021, la librairie est devenue ce commerce « anti-récession », propulsé par la crise sanitaire. De nombreuses vocations sont nées à l'occasion de cette période, et l'agence régionale indique avoir été contactée par plus de 70 porteurs de projets, rien qu'en 2022...

114 millions € de CA, 650 équivalents temps plein

Entre 2019 et 2022, la région incarne ce dynamisme de la profession, avec 182 librairies au 30 octobre 2022, soit 12 de plus qu'en 2019. Le ratio nombre d'habitants/librairie atteint ainsi 27.920 en 2022, contre 30.280 en 2017, rendant compte d'une meilleure couverture du territoire. Les Alpes-Maritimes et le Var sont les départements qui accueillent le moins de librairies en regard de leur population.

L'ensemble de ces établissements représente 114 millions € de chiffre d'affaires en 2022, une hausse globale d’environ 5 % entre 2020 et 2021 et de plus de 15,5 % entre 2021 et 2022... Toutes ces enseignes emploient 650 équivalents temps plein, précise l'agence.

Parmi ces librairies, 116 sont généralistes et 66 spécialisées, avec une dominante BD/mangas au sein de ces dernières (22 %), devant la jeunesse (12 %).

Quel bilan économique ?

En s'appuyant sur un panel de 58 librairies, le rapport de l'agence note une baisse du chiffre d'affaires global moyen des librairies entre 2017 et 2020, avant une importante hausse globale en 2020 et 2021, qui a surtout profité aux plus petites librairies, couronnée par une nouvelle augmentation notable, de 15,5 %, au global, en 2022.

Le niveau d'emplois est resté stable sur la période 2017-2022, et a même pu connaitre une certaine hausse sur cette dernière année, dans tous les types de librairies.

Sur l'ensemble des établissements, la croissance du chiffre d'affaires permet de réduire le pourcentage des charges d'exploitation, même si celles liées à la masse salariale sont en hausse depuis 2022, inflation oblige. « La marge commerciale moyenne gagne un point en 5 ans (36,15 % en 2022) », note l'agence, qui se félicite de cette rentabilité plus élevée.

Niveaux des principales charges d'exploitation dans le CA des librairies de la région PACA

Elle s'explique toutefois par de très hauts niveaux de subventionnement : « Rien que sur le panel, le subventionnement cumulé est passé de 200 K€ à quasiment 1,4 M€ en 2021, soit 7 fois plus qu’à l’ordinaire. » Cette solidité dépendrait peut-être de cet apport d'argent public.

Dans l'ensemble, et sans considérer les situations individuelles, l'agence conclut que la période 2017-2022, et en particulier la charnière sanitaire, a bénéficié aux librairies. Seuls les établissements faisant état de 1 à 2 millions de chiffre d'affaires ont traversé ces années au prix d'un endettement, renforçant leur fragilité.

Le rapport complet est disponible ci-dessous en lecture et téléchargement.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0