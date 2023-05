Alain Damasio, grand nombre de la science-fiction française

Depuis plusieurs années, on assiste à un regain d’intérêt du public pour la science-fiction. Cela est bien évidemment vrai en littérature ou bien au cinéma, mais aussi dans bien d’autres secteurs. Prenons par exemple les jeux de hasard sur internet. De nos jours, un nouveau casino en ligne suisse se doit de proposer à ses joueurs des machines à sous autour de thèmes de science-fiction - car les sites de gaming sont ainsi certains de satisfaire leur clientèle. Dans les jeux vidéo, c’est la même chose et cela est aussi de plus en plus vrai dans le théâtre. Bref, la cote de la science-fiction explose auprès d’un public de plus en plus varié et c’est pour satisfaire cette frange de la population que nous avons voulu présenter dans cet article un géant dans ce domaine : l’écrivain français Alain Damasio. Zoom sur celui qui est considéré par les puristes comme le roi absolu du genre - pour ce qui est de la langue francophone.

Qui est Alain Damasio ?

Alain Damasio est né à Lyon en 1969 et suit un brillant cursus universitaire, puisqu’après une classe préparatoire aux écoles de commerce, il poursuit son parcours à l’École supérieure des sciences économiques et commerciales. Pourtant, il est loin de vouloir rester dans les clous… Très vite, il prend du temps et s’isole notamment en Corse pour commencer un intense travail d’écriture contestataire.

En 1999, il publie son premier long roman intitulé La Zone du Dehors qui lui vaut le Prix Européen Utopiales en 2007 et dont il écoule 150 000 exemplaires. Avec sa seconde œuvre La Horde du Contrevent dont 400 000 exemplaires se vendent comme des petits pains, il obtient le Grand prix de l'Imaginaire en 2006. Sortent ensuite La Rage du sage ou encore Les Furtifs, mais aussi bien d’autres essais ou recueils.

La force de Damasio ? Il explore en profondeur et avec une qualité d’écriture inégalée jusqu’à présent la thématique de la dystopie politique engagée, mêlée au fantasy.

Quelles sont les trois principales œuvres d’Alain Damasio ?

Vous l’avez constaté dans cette brève bibliographie, Alain Damasio est loin d’être un écrivain prolifique enchainant les sorties littéraires. Et pour cause, pour produire un travail qui soit irréprochable tant sur le plan du style, de la finesse de l’intrigue et de la profondeur des personnages, cet as de la science-fiction a besoin de plusieurs années de rédaction par ouvrage. Voici donc un aperçu de ces trois œuvres phares – très différentes les unes des autres mais toutes d’une sublime qualité.

La Zone du Dehors

Si la science-fiction prédit l’avenir, alors nous avons du mouron à nous faire… Dans La Zone du Dehors, la planète Terre est devenue pratiquement inhabitable et les survivants ont dû se réfugier sur d’autres astres où un système politique de haut contrôle - mais d’apparence démocratique confortable - permet à chacun de vivre son petit train-train loin du danger. Pourtant, certains individus ne supportent plus cette existence « dans les normes » et cette surveillance mutuelle permanente. La révolte gronde et tente de s’organiser.

La Horde du Contrevent

Avec La Horde du Contrevent, Alain Damasio nous propose de découvrir un univers où tout est forgé par le vent. Sur cette planète, un souffle plus ou moins brutal en fonction des moments a tout modelé : les architectures, les technologies, mais aussi les mentalités et les philosophies. Un groupe d’élite devra parcourir tout le territoire face aux rafales pour essayer de découvrir – comme plusieurs générations l’ont tenté avant eu – l’origine du vent au-delà du monde connu. Chacun des 23 personnages prendra alors la parole pour nous conter une partie de cette aventure épique. Un roman profondément empreint de philosophie...

Les Furtifs

Les thématiques de la société de contrôle et du militantisme sont de retour avec Les Furtifs, mais Alain Damasio y ajoute cette fois aussi une touche de big data, sans oublier d’y explorer les phénomènes de la vie. Lorca pense que dans cette société de demain où les communes sont contrôlées par des grandes entreprises, sa fille a été enlevée par des créatures étranges, les Furtifs. Nous partons donc ensemble à la découverte de ces êtres aux capacités de vie incroyables dans un univers totalement dystopique.