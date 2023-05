Blake et Mortimer à l'honneur à la galerie Daniel Maghen

La série mythique ne s’est pas interrompue quand elle est devenue orpheline, le 20 février 1987. Après la mort de Edgar P. Jacobs, Bob de Moor achève le second tome des Trois Formules du professeur Satō, publié en 1990 aux Éditions Blake et Mortimer.

Un seul héritage, une grande fratrie

En 1992, les éditions Dargaud rachètent les droits de la série et le dessin est confié à Ted Benoit, rappelle Le Monde. Il œuvre sur deux volumes de Blake et Mortimer scénarisés par Jean Van Hamme, L'Affaire Francis Blake (1996) et L'Étrange rendez-vous (2001). De ces albums, il ne reste que quelques originaux. L'exposition à la galerie Daniel Maghen présente une douzaine de planches ainsi que de nombreux croquis de la main de Ted Benoit.

Antoine Aubin arrive quelques années après. Avec Huit heures à Berlin, scénarisé par Jean-Luc Fromental et José-Louis Bocquet, publié en 2022, il signe son troisième Blake et Mortimer. Celui-ci aura nécessité sept ans de travail.

Les éditions Dargaud lui ont d'abord confié le deuxième tome de La Malédiction des trente deniers, écrit par Jean Van Hamme, en 2010, avant L’Onde Septimus, sur un scénario de Jean Dufaux, en 2013.

Enfin, cet évènement met à l’honneur d’autres productions de Ted Benoit avec des planches originales, des illustrations et croquis de Ray Banana et Hôpital, ses premiers succès.

Blake et Mortimer, exposés

L’univers de la série est à l’origine de nombreuses expositions. En 2003 et 2004, à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Edgar P. Jacobs (20 mars 1904), le Festival international de la BD d’Angoulême et le Musée de l’Homme avaient révélé au monde, pour la première fois, plus de 200 dessins originaux de son œuvre. Mais aussi, des croquis préparatoires, planches, mises en couleurs et des agrandissements.

Du 23 avril au 27 novembre 2022, le tome Le Piège diabolique était célébré avec l’exposition MachinaXion, organisée au Château de La Roche-Guyon.

Et du 7 avril au 1er octobre 2023, le Musée de la BD de Bruxelles « projette de replacer l’œuvre patrimoniale Blake et Mortimer dans son contexte à la fois esthétique, culturel et historique afin que le grand public en découvre toutes les facettes » avec Odyssée, qui revient sur les origines de la série et de ses personnages...

Crédits photo : patrick janicek (CC BY 2.0)