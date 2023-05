Auteurs et éditeurs : Amazon augmente ses coûts d'impression de livres

Sur le premier quadrimestre, les ventes de livres montrent un certain paradoxe : mars et avril affichent 4 % et 5 % de croissance en regard de 2022, quand janvier et février pointent à 0 et — 1 %… en valeur. En revanche, les volumes de vente sont dans le rouge – janvier à - 4 %, février à — 5 %, mars 2023 atteint les volumes de 2023, quand avril chute de 3 %. En somme, un marché qui pèse plus en euros, mais moins en titres écoulés.

Amazon imprimeur en primeur

Depuis novembre 2022, on sait qu’Amazon a des velléités de réduction de coûts sur la production de bouquins, à travers ses solutions d’impression à la demande. Un modèle simple : le livre est produit, parce qu’acheté, dans le cas du service aux particuliers, les fameux auteurs autopubliés.

Cette solution, Kindle Direct Publishing, s’adresse aux individus, certes, mais dispose de son pendant pour les professionnels : KEP, Kindle Enterprise Publishing, outil moins connu peut-être, mais prodiguant les mêmes solutions.

Des livres pour tous

En inaugurant dans son entrepôt de Brétigny-sur-Orge (Essonne) sa première imprimerie, Amazon France adoptait une stratégie simple : se refaire une santé sur la logistique, en améliorant ses marges. Officialisé fin avril dernier, son système de POD (Print On Demand) répondrait aux besoins des auteurs, aussi bien que des « éditeurs qui ont fait le choix d’imprimer leurs ouvrages par Amazon ».

Dans la foulée, la filiale diffusait ses grilles tarifaires, selon l’objet désiré — broché ou relié, en noir et blanc ou couleur (standard ou Premium). Des tarifs attractifs, de prime abord, mais qui ne le resteront pas…

Coûts revus à la hausse

Dans une communication auprès de ses clients, la firme note que ce 6 juin, à minuit, la douloureuse sera revue et corrigée. Et ce, « afin de mieux les faire correspondre aux coûts actuels des matières premières et des frais de main-d’œuvre. Par conséquent, le versement de redevances de vos livres au format papier (brochés et reliés) sera modifié ».

Trois éléments sont concernés :

• Augmentation du prix unitaire des livres brochés et reliés ;

• Apparition de nouveaux frais pour chaque page de grand format (brochés et reliés : une variation motivée par la taille du format) ;

• Diminution des frais facturés à la page pour les livres au format standard et à l’encre couleur commandés dans certaines boutiques Amazon.

La crise sévit chez AMZ

Fort bien ? D’autant que l’on n’y va pas avec le dos de la cuillère : les coûts changeront au 6 juin, mais les modifications s’appliqueront aux livres expédiés après le 6 septembre. « Vos frais d’impression sont déduits de votre paiement, de sorte qu’une augmentation ou une diminution des coûts d’impression se traduira par une diminution ou une augmentation du montant de votre versement (respectivement) », précise Amazon.

Alors… Combien ?

Le coût unitaire passe de 0,6 € à 0,75 € pour l’ensemble des livres brochés. Pour les reliés, le prix unitaire bascule de 4,5 € à 4,65 €, que ce soit pour noir et blanc ou couleur premium. Une décision qui concerne les territoires France, Espagne, Italie et Allemagne.

Les auteurs également

Les modifications que subit KEP se retrouvent bien entendu sur KDP, la version auteur indépendante. C’est en revanche le 20 juin prochain qu’interviendront les variations, cette fois avec un effet immédiat.

Pour le livre broché, en noir et blanc, de 24 à 108 pages, le coût unitaire passe de 1,90 € à 2,05 (N&B).

Crédits photo : Imprimerie, fin du XVe siècle - British Museum, CC BY SA 2.0