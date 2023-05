Adèle Bréau remporte le Prix Maison de la Presse 2023 

Le Prix récompense un jeune auteur de langue française et dynamise l’activité de libraire du réseau des quelques 600 Maisons de la Presse en France. L’ouvrage primé affiche les qualités littéraires d’un roman « populaire » en français destiné à un large public.

Bientôt, des millions de femmes seront rivées à leur poste de radio pendant l’heure de la sieste, captivées par l’émission. Parmi elles, Mireille et sa sœur Suzanne, qui réalisent qu’elles aussi peuvent prendre le contrôle de leur destin. Quant à Menie, sa vie est bouleversée par le tumulte d’une société libérée par Mai 68 et les tourments qui lui sont infligés.

La présidente du Jury 2023 était Tatiana de Rosnay. Il était composé d’une trentaine de personnes, en grande majorité des libraires propriétaires d’un commerce sous enseigne Maison de la Presse, d’anciens auteurs lauréats du Prix, de journalistes, d’influenceurs et de partenaires.

Menie Grégoire, ma grand-mère, aurait été si fière, si heureuse, d’être célébrée par un jury porté par cette merveilleuse alliance d’exigence, de transmission et de proximité. Du fond du cœur, merci pour elle, pour Mireille, Suzanne, Esther, mes personnages, et pour toutes les femmes qui aujourd’hui m’écrivent pour me dire combien grâce au dialogue leur vie a changé. »

Mon roman parle de cette France qui aimait se retrouver au cœur de l’après-midi autour de la voix de ma grand-mère pour dire ses peines, ses espoirs et les petites choses qui font les existences trop souvent isolées, subitement réunies. Comme dans ces lieux de partage, de dialogue et de vie que sont les Maisons de la Presse.

« Je ne passe jamais devant une Maison de la Presse sans y entrer. J’y ai acheté toutes mes revues d’été, des romans à jamais gravés, des jouets, des bonbons que mes grands-parents me concédaient. Je le dis avec la plus profonde honnêteté, aucun prix littéraire n’aurait pu me faire plus plaisir que celui-ci, qui porte les cultures, sans distinction, vers toutes les générations, les classes, les genres.

« Avec l’Heure des Femmes, Adèle Bréau, qui remporte ce e année ce beau prix, nous permet d’entrer dans l’histoire extraordinaire de la vie de sa grand-mère. Cependant, ce n’est pas une biographie qu’elle nous propose, mais un vrai roman qu’on dévore tout le long de ses 300 pages.

Un roman émouvant, surprenant, et habilement construit à partir de plusieurs trames narratives : avec les vraies lettres reçues par Menie Grégoire, sa vie à elle, puis les destins de deux sœurs inventées par l’autrice, et le parcours d’Esther, jeune documentaliste de nos jours qui prépare un ouvrage sur celle qui régna sur les après-midi de RTL. Menie s’adressait à toutes les femmes, de tous les milieux, et de tous les âges. Elle abordait sans tabou (mais toujours avec élégance) tous les sujets liés à la sexualité et à la contraception.

J’ai dévoré ce livre d’une traite. Non seulement il ressuscite avec habilité ambiance et mode de vie de toute une époque, mais il met le doigt sur ce qui n’a pas changé dans la condition féminine depuis ces moments pas si lointains, où une femme BCBG à la voix particulière prenait l’antenne pour écouter, consoler et guider des millions d’auditrices.

Un livre bouleversant et lumineux, à offrir encore et encore à celles et ceux qu’on aime. »

- Tatiana de Rosnay, Présidente du jury