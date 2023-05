L'Homme est un accident, ou notre futur d'après Enki Bilal

Enki Bilal est né à Belgrade en 1951. Il s’installe en France avec ses parents à l’âge de 10 ans. Il débute dans le magazine Pilote en 1972. Il y rencontre Pierre Christin avec qui il publie notamment Les Phalanges de l’ordre noir (Casterman).

En 1980, l’artiste démarre sa première série personnelle qui le consacre : la trilogie Nikopol publiée chez Casterman. Elle est composée de La Foire aux Immortels, La Femme piège et Froid équateur. Il obtient le Grand Prix du Festival d’Angoulême en 1987, à seulement 36 ans. En 1998, paraît Le sommeil du Monstre, le premier tome de la Tétralogie du Monstre (Casterman). Suivront 32 décembre, Rendez-vous à Paris et Quatre ?.

Son œuvre de science-fiction développe un univers poétique rempli d’interrogations politiques et d’obsessions existentielles, qui bouscule les codes de la bande dessinée. Artiste protéiforme, il échappe à tout carcan artistique. Tantôt auteur, tantôt réalisateur avec Bunker Palace Hôtel, il dessine également des décors et des costumes pour le cinéma (Alain Resnais, Jean-Jacques Annaud) et l’opéra (Roméo et Juliette, O.P.A. Mia).

Il publie en 2021 le livre d’entretien L’Homme est un accident aux éditions Belin, en collaboration avec Adrien Rivierre. Il y détaille sa vision du monde à venir en s’exprimant sur tous les thèmes brûlants de notre époque.

Sa dernière série de bande dessinée, Bug, parue chez Casterman, interroge la mémoire et la transmission dans un univers où un bug informatique a fait disparaître le monde numérique. Une adaptation en série est en cours de développement par France Télévisions, dont Enki Bilal est le show runner.

Des ventes de cases et de toiles

Une sélection de cinquante cases issues de sa série Bug et le dessin original de la couverture du tirage luxe de L’Homme est un accident aux éditions Barbier seront disponibles à la vente.

Cases extraites de la série BUG, Éditions Casterman, Acrylique, pastels gras, crayon et encre de Chine

Trois nouvelles peintures viendront compléter la série des sept toiles présentées lors de l’exposition Reconstrukt ? à la galerie Barbier en 2021. Bilal y poursuit son chemin vers l’hybridation sociale, mécanonumérotechnologique et transhumanimale. La présentation de ces travaux est réalisée avec le co-commissaire de l’exposition, Adrien Rivierre.

Crédits photo : Fragment d'affiche de l'exposition « Enki Bilal, L’Homme est un accident » (2023) - photographie d'Enki Bilal © Casterman/Hannah Assouline