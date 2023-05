Florence Aubenas, présidente de la 41e Foire du Livre de Brive

Le Salon du Roman Historique de Levallois revient pour sa 12e édition. L’événement proposera les 1er et 2 juillet 2023 un week-end de rencontres, débats et lectures, placés sous le signe de l’Histoire. La présidence de cette 12e édition a été confiée à Annick Cojean, grand reporter au Monde et biographe de Simone Veil et Gisèle Halimi pour une édition pour partie consacrée à l’Histoire des femmes.