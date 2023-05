Joachim Bouflet et Raphaëlle Ziadé, lauréats du 12e Prix littéraire de L’Œuvre d’Orient

Le Grand Prix du jury est décerné à Joachim Bouflet pour Mariam, une sainte arabe pour le monde

(Éditions du Cerf, 2022).

« Mariam Bawardi, d'origine syro-libanaise et sujette de l'Empire ottoman, est plus connue sous son nom religieux Marie de Jésus Crucifié (1846-1878) et a été canonisée en 2015. Orpheline très jeune, elle a été emmenée en France où elle a passé près d'un tiers de sa courte vie. En tant que catholique grecque melkite, elle était sensible aux évolutions de l'Église, marquées par le premier concile du Vatican et l'annexion des États pontificaux, mettant fin au pouvoir temporel du pape. En tant que simple sœur converse, elle a participé à la fondation du premier couvent carmélite en Inde et a été à l'origine de la fondation du couvent de Bethléem, où elle est décédée. Dotée de grâces extraordinaires d'ordre charismatique, elle est une figure majeure de la mystique du XIXe siècle. Sa spiritualité, novatrice à bien des égards, préfigure d'une génération la "petite voie" de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et met l'accent sur la miséricorde divine et la dévotion au Saint-Esprit, qui étaient peu familières aux catholiques de l'époque. À bien des égards, elle annonce le catholicisme de l'après-Vatican II et illustre en avance les grandes lignes du pontificat du pape François. » - Résumé de Une sainte arabe pour le monde par ChatGPT

Pour Antoine Fleyfel, philosophe et théologien, directeur de l’Institut chrétiens d’Orient, « ce livre exprime l’itinéraire atypique d’une femme au carrefour de toutes les Églises d’Orient. Née en Terre sainte, dans une famille libanaise de l’Église grecque-catholique melkite, Mariam a vécu en Égypte, au Liban, et à Jérusalem. Son parcours l’a menée en France, et jusqu’en Inde. Mariam est une femme émouvante, un visage original de l’Orient chrétien. Figure d’une grande profondeur mystique du XIXe siècle, sa vie et ses expériences viennent bousculer nos idées si rationalistes. »

La Mention spéciale a été attribuée à Raphaëlle Ziadé pour L’Art des chrétiens d’Orient. De l’Euphrate au Nil (Éditions Citadelles & Mazenod, 2022).

« Une synthèse approfondie, nourrie des recherches les plus récentes, nous offre un voyage à la fois géographique et historique à travers le Proche-Orient, la Mésopotamie et le Levant, du Ier siècle au XIXe siècle. Ce périple nous permet d’explorer les riches créations des chrétiens d’Orient, mises en valeur par de nombreuses illustrations, allant de la peinture à l’orfèvrerie en passant par l’architecture foisonnante. » - Résumé de L'Art des chrétiens d'Orient. De l'Euphrate au Nil par ChatGPT

Jean-François Colosimo, historien et théologien précise que : « Raphaëlle Ziadé nous propose ici un travail d’une très grande richesse. C’est un livre qui a fait beaucoup pour les chrétiens d’Orient. Tout y est. »

Le jury, spécialiste de la question des chrétiens d’Orient était composé de Hélène Carrère d’Encausse (Secrétaire perpétuel de l’Académie française, présidente du jury), Christian Chesnot (journaliste au service international de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient), Jean-François Colosimo (historien, théologien, directeur général des éditions du Cerf) et Antoine Fleyfel (théologien et philosophe, directeur de l’Institut chrétiens d’Orient à Paris, professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et membre de L’Œuvre d’Orient).

Puis, Anne-Bénédicte Hoffner (journaliste, directrice adjointe de la rédaction de La Croix), Christian Lochon (membre de l’Académie des Sciences d’outre-mer), Daniel Rondeau (académicien et écrivain, ancien ambassadeur à Malte et délégué permanent à l’UNESCO), Marine de Tilly (journaliste pour le Point et le Figaro, grand reporter), Thomas Wallut (producteur, journaliste de l’émission « Chrétiens Orientaux, Foi, Espérance et Traditions » sur France 2), ainsi qu’une voix pour les délégués de L’Œuvre d’Orient.

