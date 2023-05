16 institutions culturelles françaises obtiennent le Label Culture Libre

Chaque année, cette journée propose aux professionnels de la culture un moment d’échange et de rencontre autour des thématiques du mouvement Wikimedia. La journée a notamment tenté de répondre aux questions spécifiques largement partagées par les professionnels de la culture. Quelles licences ouvertes choisir ? Comment identifier les ayants droit des numérisations d’œuvres et quels contrats choisir ? Comment insérer de tels projets dans les circuits administratifs ?

Cette année, l’édition était consacrée à la remise des premiers labels Culture Libre et l’inauguration de l’Observatoire de l’open content, initiatives toutes les deux lancées en 2022.

Le label Culture Libre est le premier label spécialement dédié au contenu ouvert et aux projets collaboratifs, qui valide 3 niveaux traduisant chacun un palier d’investissements (bronze, argent, or).

Il encourage les institutions culturelles françaises à s’adapter aux nouvelles pratiques numériques collaboratives au travers des projets Wikimedia comme Wikidata et Wikimedia Commons. L’observatoire de l’open content est un espace qui permet d’analyser les pratiques liées à l’ouverture des contenus.

Trois niveaux de labellisation

Le lancement de ce label à l’automne 2022 a permis la candidature de nombreuses institutions françaises sur les différents niveaux de labellisation (Bronze, Argent, Or).

Les premières institutions culturelles labellisées sont :

– Niveau Bronze : Archives nationales de France/ Archives municipales de Lyon/ Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg/ Muséum de Toulouse/ Université Paris cité DBM BU Santé/ Paris Musées Nancy Musées/Archives municipales de Nancy/Bibliothèque Stanislas de Nancy.

– Niveau Argent : Bibliothèque municipale de Lyon/ Musées de Reims/ Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne/ Université Bordeaux Montaigne/ Bibliothèque multimédia intercommunale d’Épinal

– Niveau Or : Les Champs Libres et le Musée Saint-Raymond de Toulouse

Les institutions labellisées peuvent ainsi intégrer le macaron du label sur leurs sites des collections ou sites institutionnels.

Le jury était composé de Xavier Cailleau (Chargé de mission partenariats et GLAM chez Wikimédia France), Johanna Daniel (Doctorante en Histoire de l’art à l’Université Lyon 2 et rattachée au laboratoire LARHRA), Lionel Dujol (Bibliothécaire et maître de conférences associé Université Grenoble Alpes), Benjamin Jean (fondateur et président du cabinet inno³), Pierre-Yves Lochon (fondateur et administrateur du CLIC Club Innovation & Culture), Carole Renard (Conservatrice du patrimoine, directrice des Archives départementales de l’Aude) et Camille Françoise (Professionnelle des institutions culturelles patrimoniales & open advocate spécialisée dans le droit d’auteur et les politiques culturelles).

Crédits photo : Remise des premiers labels Culture Libre / Wikimedia France