Désenchantées de Marie Vareille récompensé par le Prix des Lecteurs U

Imaginé en 2015, le Prix des Lecteurs U en partenariat avec Le Livre de Poche consacre tous les

ans un roman francophone en associant les choix littéraires des Magasins U à ceux d’un large

public.

Cette année, six romans ont été sélectionnés parmi les nouveautés françaises de la rentrée

littéraire du Livre de Poche. Ils ont été soumis au vote de 100 lecteurs, membres d’un jury constitué de

clients de l’enseigne tirés au sort parmi les volontaires inscrits sur UCulture.fr. Après trois mois

d’intenses lectures, les jurés ont choisi de récompenser Marie Vareille pour son roman

Désenchantées.

L'énigmatique disparition de Sarah Leroy, à l'âge de quinze ans, a secoué la paisible commune de Bouville-sur-Mer et a touché le cœur de toute la France. Dans chaque foyer, dans chaque café, des théories étaient élaborées, mais la vérité sur ce qui s'est réellement passé est restée enfouie.

Vingt ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse, et tout un passé refait surface... Car l'histoire de Sarah Leroy est également un morceau de sa propre histoire, et celle d'un groupe de jeunes filles.

C'est une histoire qui évoque les premières bouffées de cigarettes, l'odeur du chlore à la piscine municipale, les serments d'amitié et surtout, les secrets les plus lourds. Avec une subtilité et un sens du suspense remarquables, Marie Vareille dévoile les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et empreint d'émotion.

- Résumé de Désenchantées par ChatGPT