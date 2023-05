Culture et cohésion sociale : “Il y a une urgence à agir

Le mardi 9 mai, le Conseil économique, social et environnemental a adopté à l'unanimité, à 121 voix pour, une résolution portée par sa Commission de l'Éducation, de la culture et de la communication. Ce texte invite le gouvernement, le Parlement et tous les responsables publics à intégrer la culture dans toutes leurs actions.

La « transformation en cours des pratiques culturelles et la transition écologique du secteur culturel », notamment, nécessitent des décisions fortes, pour garantir et protéger la « diversité des formes artistiques », mais aussi la « liberté de création et de programmation ».

Culture et cohésion sociale

Le CESE, assemblée consultative, représente les organisations socioprofessionnelles de différents secteurs, de l'entreprise à la protection de la nature, en passant par les professions libérales, la cohésion sociale et territoriale ou encore les mutuelles.

Le Conseil peut être saisi par le gouvernement, le Parlement et même les citoyens, par voie de pétition. Il peut également s'autosaisir, pour alerter sur des points ou des réformes particulières, comme la situation de la culture, sujet de la résolution adoptée ce 9 mai.

Dans l'exposé des motifs, le CESE rappelle que la culture et sa pratique sont des facteurs importants de cohésion sociale.

Cette évidence est pourtant relativement ignorée par nombre de femmes et d’hommes politiques d’aujourd’hui qui renoncent à un discours général sur la culture et ont tendance à déléguer ce sujet à ses représentantes et représentants sectoriels : la ministre de la Culture pour l’État, les vice-présidents et adjoints pour les collectivités territoriales. – Le CESE

Crise sanitaire et crise énergétique — couplée à l'inflation —, ont révélé « des dysfonctionnements anciens et souvent systémiques nécessitant une réponse globale », selon l'assemblée. Pour y remédier, elle recommande une loi d'orientation générale, afin de « situer la question culturelle au cœur de toutes les politiques publiques et la sortir de son isolement sectoriel ».

Une alerte économique

Si la crise sanitaire a vu la mise en place de dispositifs de soutien, ces derniers n'ont pas profité à tous les acteurs « de manière équitable », souligne le CESE. Seule la filière du livre a pu sortir rassurée de la période, avec des données économiques dans l’ensemble positives.

Pandémie et confinements ne sont toutefois pas les premières difficultés auxquelles fait face le secteur, qui pâtit d'emplois peu attractifs et plutôt précaires : « Dans le secteur culturel, la part des contrats à durée limitée des salariés et salariées (CDD, vacations, emplois aidés…) est ainsi passée de 19 % à 29 % au cours de la période 1999-2019, contre 11 % à 15 % dans l’ensemble des professions salariées », note le CESE.

Par ailleurs, malgré les efforts de l'État pendant la crise sanitaire, le budget du ministère de la Culture reste inférieur à l'objectif de 1 % du budget de l'État (à 0,6 %). « [L]es crédits budgétaires ont progressé de 4 % en 2021 à 9 % en 2022 et 6 % en 2023 », certes, mais dans une période où l'inflation n'a pas non plus laissé de répit aux acteurs culturels.

Le désengagement économique de l'État du secteur culturel, confié aux collectivités territoriales (départements, régions, mais surtout les communes et intercommunalités), a fragilisé la stabilité des ressources des acteurs.

Aujourd’hui, les structures et les activités culturelles qui constituent une activité économique importante dans les territoires pourraient être mises en difficulté par la baisse de ces financements publics, dans un contexte de baisse des dépenses publiques et de suppression de certaines recettes fiscales des collectivités territoriales. – Le CESE

Transferts de compétences sans compensation de charges comme non-indexation sur l’inflation de la dotation globale de fonctionnement de l'État aux collectivités participent à une précarisation des soutiens publics. Dans ce contexte, la hausse des coûts de l'énergie vient porter un autre coup aux finances des collectivités, faisant risquer un « triple effet ciseau (coupes budgétaires, inflation, augmentation des salaires) ».

Une alerte sociale

Le CESE évoque également dans sa résolution une modification profonde des pratiques culturelles des Français, liée notamment aux usages numériques, devenus majoritaires dans le quotidien d'une partie de la population.

Ceci appelle à refaire de la médiation culturelle et de la valorisation des pratiques artistiques des enjeux centraux des politiques de démocratisation de la culture. – Le CESE

Pour l'assemblée, la rupture de la crise sanitaire avec les lieux physiques, couplée avec les usages numériques, pourraient menacer la survie de ces espaces de la culture, notamment les bibliothèques. Lors d'un entretien avec le CESE, Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture, à la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), « a fait part du fait que seulement 30 % des établissements de lecture publique avaient retrouvé une fréquentation équivalente à celle de 2019, décrivant ainsi une perte de public importante alors même que les médiathèques ont profondément fait évoluer leurs missions au service des publics ».

La multiplication des atteintes à la liberté de création et de programmation inquiète également le CESE, qui rappelle que l'« instrumentalisation politique de la question culturelle crée un climat délétère ». Enfin, la résolution souligne l'investissement nécessaire à la transition écologique de la filière culturelle.

Une politique interministérielle

« La politique culturelle a besoin d’un choc de confiance dans la relation dégradée que l’État entretient avec les collectivités territoriales — et le monde culturel en général — depuis plus de 5 ans », assure le CESE, « et dont la culture souffre réellement alors que la qualité et la diversité de la création artistique constituent un atout et une richesse exceptionnels pour notre pays ».

L'assemblée invite le gouvernement à placer la culture au centre de son action, en menant une politique interministérielle à son égard.

La résolution complète est disponible ci-dessous, en lecture et téléchargement.

Photographie : Façade du Palais d'Iéna, siège du CESE (Fred Romero, CC BY 2.0)