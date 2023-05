La guerre des Gaules. La véritable histoire

Il est venu, il a vu, il a vaincu, mais il a surtout fait en sorte de léguer à la postérité un texte à sa gloire – on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Jules, et ses Mémoires de la Guerre des Gaules brossaient le portrait d’un conquérant qui a maté le peuple aussi voisin que valeureux. Un des premiers exercices de désinformation de masse auquel répond la bande dessinée de Tarek et Vincent Pompetti.

Avec un dessin constitué d’aquarelles splendides, se dessine une autre histoire, celle qui conduisit à la révolte de Vercingétorix. Après plusieurs années de campagnes militaires, Jules César avait réussi à conquérir une grande partie de la Gaule, mais Vercingétorix, un chef arverne, avait réussi à unifier plusieurs tribus gauloises contre l'envahisseur romain.

Pourquoi ? La rivalité quant au contrôle du territoire, de ses richesses et la défense des intérêts personnels sont ici mises en lumière. Entre mythe, légende et réalité, un vaste ouvrage qui verse dans le récit d’espionnage, dans les dernières décennies du 1er siècle avant J.C.

Le tout servi par un cahier historique qui enrichit la lecture de compléments d’informations, issues de chercheurs, d’historiens et d’archéologues. Une splendeur.