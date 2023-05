Au Québec, les pratiques de lecture numérique se consolident

L'enquête s’est intéressée à une diversité de pratiques, de l’écoute de podcast à la lecture, en passant par la musique ou encore le visionnement d’émissions de télévision.

La population interrogée comprend toute personne âgée de 15 ans et plus, qui réside dans l’une des 10 provinces canadiennes. Pour l'année 2020, la collecte de données a eu lieu du 3 novembre 2020 au 3 mars 2021. Et pour la première édition (2018), elle s'est déroulée du 15 novembre 2018 au 21 mars 2019.

En 2018, 19,9 % des internautes québécois ont lu un ouvrage numérique. Les 35-44 ans en sont les premiers consommateurs : 25,3 % des interrogés se situant sur cette tranche d'âge affirment avoir dévoré un ebook dans le cadre de leurs loisirs. Juste ensuite, la génération précédente (25-34 ans) présente un taux de lecteurs qui s'élève à 25 %.

Une parité presque parfaite

Les résultats démontrent qu’en général, les hommes sont plus susceptibles d’acheter des biens et des services numériques culturels que les femmes. Mais la lecture dans ce format attire autant les Québécois (20,4 % en 2018) que les Québécoises (19,4 % en 2018).

Le fait d'élever un enfant de moins de 18 ans n'est pas un critère déterminant. En effet, en 2018, 21,6 % des personnes ayant lu un ebook ou un magazine électronique au cours des 3 derniers mois font partie d'un ménage avec enfant. Ils sont 19,1 % à vivre sans mineurs à charge.

Une pratique élitiste ?

En 2018, 29 % des lecteurs numériques possèdent un diplôme universitaire, contre seulement 9,6 % de non-diplômés. Quant aux 17,3 % des interrogés qui ont commandé des livres ou des magazines imprimés sur Internet en 2018, 28,6 % d’entre eux sont titulaires d'une certification universitaire. Ce chiffre semble particulièrement élevé. En effet, les diplômés du secondaire ou du secondaire professionnel ne sont que 9,2 %.

Par ailleurs, les dépenses moyennes pour les livres numériques, audio et les podcasts sont en hausse considérable. En effet, le montant moyen pour ces biens et services est passé de 15 $ par an en 2018 à 93 $ en 2020, soit une augmentation de 515 %.

Toutefois, selon Statistique Canada, les coefficients de variation élevés pour l’une ou l’autre des années d’estimation indiquent qu’il est préférable d’interpréter ces résultats avec prudence.

L'enquête est disponible en téléchargement ou en lecture ci-dessous :

Crédits photo : Nenad Stojkovic (CC BY 2.0)