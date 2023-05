Festival des Passeurs de livres 2023 : forger ses opinions

Le savoir pour tous ! Ce bel idéal du XIXe siècle porté avec force par tant d’anonymes et de grands noms semble comme manquer sa cible. Pourtant, beaucoup luttent encore pour qu’il soit réalité.

Le Festival des Passeurs de livres souhaite être de ceux-là. Savoir pour, s’écouter, débattre, s’opposer en toute sérénité et avancer d’un même pas vers l’avenir en apprenant le compromis ; voici le souhait de ce rendez-vous.

Comprendre grâce à la science sans laisser place à l’obscurantisme des pensées complotistes et caricaturales ainsi qu'à l’accélération du temps . Se poser pour devenir des voleurs de temps. Des voleurs du temps pour dénouer sans relâche les fils noueux de chaque sujet avec simplicité, limpidité et originalité.

Premier festival en France consacré à toutes les sciences humaines, il veut rendre celles-ci accessibles à tous en proposant pour chaque rencontre un dialogue entre chercheurs et auteurs fictions (romans ou bandes dessinées). Sciences humaines : l’expression fait peur et repousse les « lisant peu » vers des lectures réputées plus accessibles.

Voici donc l’enjeu : dédramatiser, pour rendre histoire, géographie, philosophie, sociologie, anthropologie… accessibles à tous. Les organisateurs font le pari fou que chacun puisse venir se nourrir d’un savoir, certes critiquable, mais propre à apprendre à penser pour ensuite forger ses opinions.

Il propose donc une rencontre spéciale destinée aux femmes de quartiers en difficulté avec des ateliers d’écriture ainsi que des échanges avec la marraine du Salon du livre. Une comédienne y lira des extraits des romans d’Anne-Sophie Stefanini. Des stands d’animations et un repas complètent cette journée qui veut rappeler que le livre peut être une fête.

La rencontre « l'insolite » choisit, elle, de se déplacer dans une salle de boxe pour faire dialoguer un jeune et un amiral de la flotte devenu auteur. Le soir, c’est « la marginale » qui conclut cette première journée de festival dans la grande salle du Cratère avec Guillaume Meurice, Lionnel Astier, Cédric Michon, Henry Mouysset. Auteurs de fictions et historiens dans un dialogue animé par Franck Belloir, directeur du Festival, chevaucheront à pleine foulée le couple histoire-fiction.

Impossible de tout détailler, mais, jour après jour, ce sont 40 dialogues que vous découvrirez comme, par exemple, De 1789 à l’Iran : de la Révolution à la résistance avec Chowra Makaremi, Florent Gourazel et Younn Loucard. Deux auteurs BD et une chercheuse iranienne pour un échange plein de promesses.

Vous savourerez encore les Pétillantes, les animations jeunesses et un dialogue inaugural qui sera riche et dense entre la philosophe-journaliste Géraldine Muhlmann et Jean Lebrun, d’ailleurs président du comité scientifique du festival.

Enfin le cœur, le poumon du festival est fondamentalement le Salon du livre, avec plus de 70 exposants installés sur le parvis du Cratère, et des partenaires comme Historia, Lire Magazine, Midi Libre, France Bleue Gard Lozère, la Société de géographie, etc. Un festival largement soutenu par Christophe Rivenq, président d’AlèsAgglo et l’Association Alès Agglomérations Arts et Histoire.

Crédits photo : Festival des « Passeurs de livres »