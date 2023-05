La poésie ukrainienne : un acte de résistance en temps de guerre...

Née et élevée dans une petite ville minière de l’Est industriel de l’Ukraine, Luba Yakymtchouk a perdu sa maison familiale en 2014 lorsque la région a été occupée par des séparatistes soutenus par la Russie.

Fruits d’expériences émotionnelles très complexes, ses poèmes s’étendent du désir érotique dans une ville déchirée par la guerre à l’imitation de babillages enfantins pour décrire les outils du combat militaire, vus comme des jouets. Luba Yakymtchouk fait preuve d’espièglerie face à la catastrophe et signe ainsi sa singularité artistique, évoquant l’héritage des futuristes ukrainiens des années 1920.

Une langue dénuée de tout pathos, authentique et intime pour transcrire le quotidien de tout un peuple en résistance à travers la poésie d’une femme.

Les éditions Des Femmes nous en proposent les premières pages :

Luba Yakymtchouk, également connue sous le nom de Lyubov Vasylivna Yakymchuk, est née en 1985 dans la région du Donbass et vit désormais à Kiev.

Poétesse, dramaturge et scénariste ukrainienne engagée contre la guerre, elle a reçu le prix international de poésie slave et a remporté le concours littéraire international « Coronation of the Word ».

Ses écrits, traduits à ce jour en 11 langues, ont été publiés dans des revues et magazines du monde entier, notamment en Ukraine, en Suède, en Allemagne, en Pologne, en Israël, et en France. En 2015, le magazine « New Time » de Kiev, l’a classée parmi les 100 personnes les plus influentes de la culture en Ukraine.

Luba Yakymtchouk est la première poétesse à avoir récité un poème lors des Grammy Awards de 2022. Elle a également participé à l’ouvrage collectif Hommage à l’Ukraine (Stock, 2022).