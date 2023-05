En Chine, un poète construit sa librairie au sommet d'une montagne

La librairie, dont le nom signifie « Jalon », lui a coûté 800.000 yuans (soit un peu plus de 105.000 €), tirés de ses propres économies. Poète autoproclamé, Jiang Libo a déclaré vouloir améliorer l’accès à la littérature des habitants, en particulier les plus jeunes, du village le plus proche.

Le projet d'une vie

« Avant que ma librairie ne soit construite, l’établissement de vente ou de prêt le plus proche de ce village était dans une ville à environ 30 km de là », explique le propriétaire de la boutique. Cette dernière s’étend tout de même sur deux étages.

« J’ai remarqué que de moins en moins de personnes lisent des livres, et que les librairies en général ont du mal à rester à flot. Et pourtant j’ai agi à contre-courant de tout cela, en ouvrant une librairie dans un endroit avec très peu de lecteurs », indique-t-il au South China Morning Post.

Capture d'écran du réseau social Douyin

« Ma conviction est la suivante : lorsque les villageois s’ennuient ou que les enfants sont en vacances, ils peuvent venir lire des livres. N’est-ce pas merveilleux ? » Car, pour ce grand optimiste, l’emplacement inhabituel de sa structure ne sera pas une entrave pour les potentiels visiteurs : « Les gens qui aiment vraiment les livres seront présents, peu importe où se situe la librairie. »

Une population sceptique

Pour autant, son idéalisme n’aura su convaincre qu’une partie des internautes. Les plus critiques ont copieusement descendu son projet, y voyant une perte de temps et d’argent. Un internaute du réseau Weibo, sur lequel a été diffusé une vidéo de présentation, a déclaré « La société rurale est plus réaliste et nécessite un travail et une main-d’œuvre plus terre à terre. »

Un autre a ajouté : « Je ne pense pas que dépenser 800.000 yuans pour une librairie au sommet d’une montagne soit nécessaire. Il aurait mieux valu utiliser cet argent pour financer l’éducation des enfants de familles pauvres. Je ne dis pas que c’est une mauvaise idée, mais ce n’est vraiment pas rentable. »

Crédits photo : illustration, Marc van der Chijs, CC BY-ND 2.0