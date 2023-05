Espagne : les auteurs n'ont-ils plus confiance en leurs éditeurs ?

« Jusqu’à présent, pour les auteurs, les seuls moyens d’obtenir certaines informations étaient les règlements financiers de l’éditeur, ou en passant par ses derniers », explique l’écrivain et président d’ACE, Manuel Rico. En effet, les auteurs n'avaient que la parole de leur éditeur sans autre source de comparaison. En Espagne, ils touchent en moyenne 10 % du prix de vente.

Un logiciel partagé

Manuel Rico confie : « Notre service juridique traite environ 1000 demandes d’auteurs et de traducteurs par an. Une bonne partie de ces requêtes renvoient à une absence de liquidation des droits ou à une insatisfaction vis-à-vis des informations fournies par l’éditeur. » L’ACE représente en Espagne 2300 auteurs et traducteurs. Selon El Pais, les plaintes portent principalement contre des petites structures éditoriales plutôt que les grands groupes.

Grâce à cet accord, les auteurs profiteront d’un accès à l’outil LibriRed, utilisé par les libraires pour contrôler leurs ventes et leur stock quasi en temps réel. Il a été lancé en décembre 2014 avec le soutien du ministère espagnol de l’Éducation, de la Culture et des Sports : « L’idée est que les logiciels sur lesquels s’appuient les libraires soient utiles à l’ensemble de la chaîne du livre et contribuent à la transparence », confie de son côté le porte-parole du CEGAL, Álvaro Manso.

LibriRed est également utilisé par une centaine d’éditeurs en Espagne, quand les plus grandes maisons se basent sur les données collectées par l’institut Gfk. La multinationale a petit à petit grignoté les parts de marché de son concurrent Nielsen, précédemment l’institut le plus employé dans le pays de Cervantes.

Avec cet outil, l’ACE, outre de pouvoir consulter les chiffres par écrivain en toute confidentialité, pourra demander un rapport sur les ventes, avec des données générales et géographiques : « Nous facturerons une somme modique pour le service », révèle par ailleurs le président l’association des auteurs...

Pas de Fnac ni d'Amazon

LibriRed ne constitue en revanche pas une source absolue. Les ventes affichées incluent les librairies participantes, mais pas les résultats de la Fnac, de la chaîne espagnole, El Corte Inglés, ou encore d’Amazon : « Le logiciel rend compte de probablement 70 % des ventes dans les magasins physiques », affirme Álvaro Manso.

Manuel Rico conclut : « C’est un accord historique pour faire avancer la transparence, et pour s’adapter aux directives européennes. » Ce dernier évoque ici la Loi sur la propriété intellectuelle en Espagne qui, dans son article 177, a intégré en 2019 la directive du Parlement européen sur la transparence.

Déjà en 2019, le directeur général de l'agence gouvernementale pour la Promotion du livre et de la lecture, Libro y Fomento de la Lectura, Olvido García Valdés, avait proposé de prendre des mesures pour améliorer la transparence du système de vente de titres, sans succès.

Lors de la signature de l’accord au Círculo de Bellas Artes à Madrid, était également présente la directrice générale de la promotion du livre et de la lecture, María José Gálvez. La Fédération des associations d’illustrateurs professionnels d’Espagne (FADIP) a par ailleurs signé un contrat équivalent avec la CEGAL.

Crédits photo : Ministerio de Cultura de la Nación (CC BY-SA 2.0)