Autrice d'un livre jeunesse sur le deuil, elle aurait assassiné son mari

Presque un an, jour pour jour, après le décès de son mari, l'autrice de 33 ans a autopublié le 7 mars dernier Are You With Me ? (« Es-tu avec moi ? »). Cet ouvrage destiné aux enfants, aborde le sujet de la perte d'un parent. En mars 2022, elle expliquait à la police avoir retrouvé son époux de 39 ans inanimé dans leur chambre. Elle précisa qu'il avait consommé de l'alcool et un bonbon au cannabidiol, un dérivé du chanvre.

Le 8 mai 2023, elle a été interpelée à son domicile par les autorités pour meurtre et possession d'une substance réglementée dans l'intention de la distribuer. Un rapport d'autopsie et de toxicologie a en effet déterminé que le décès d'Eric Richins avait été causé par un surdosage de fentanyl, un opioïde extrêmement puissant.

Le dossier judiciaire révèle qu'Eric Richins s'inquiétait de tentatives d'empoisonnement de la part de son épouse. Il aurait même assuré que « si quelque chose lui arrivait, elle [Kouri Richins] serait la coupable », d'après des membres de sa famille, rapporte KPCW.

D'après les éléments de l'enquête, Kouri Richins aurait acheté auprès d'une « connaissance » du fentanyl, pour un montant de 900 $, avant de récidiver deux semaines plus tard, quelques jours seulement avant l'overdose dont fut victime son mari.

Morbide ouvrage

Autopublié le 7 mars dernier sur Amazon et désormais retiré de la vente, Are You With Me ? était présenté par son autrice comme un ouvrage « chaleureux et réconfortant qui guide les enfants pour surmonter cette expérience douloureuse qu'est la perte d'un être cher ». La description du titre précise même qu'il est signé par « une mère aimante qui a elle-même fait face à cette épreuve ».

La couverture du livre de Kouri Richins

La couverture d'Are You With Me ? est tout aussi dérangeante : on y aperçoit en effet un personnage qui n'est autre qu'Eric Richins, sortant d'un nuage. La quatrième de couverture faisait même apparaitre une photo de famille, confirmant que le récit met en scène le mari mort, possiblement assassiné...

Un mobile financier ?

Les enquêteurs précisent que le couple, marié depuis 9 ans, s'était disputé au sujet de l'achat d'une maison à 2 millions $. En janvier 2022, Kouri Richins aurait par ailleurs essayé de modifier une police d'assurance-vie qu'Eric Richins avait contractée avec son associé, Cody Wright.

Peu de temps avant son décès, Richins avait pris soin de retirer son épouse des bénéficiaires de son testament, afin de protéger financièrement ses enfants et de crainte qu'elle « le tue pour l'argent ». Kouri n'aurait pas été au courant de ce changement, qui la remplaçait par la sœur d'Eric Richins.

D'autres éléments tendent à pointer la responsabilité de l'épouse, comme la « réception » qu'elle organisa le lendemain de la mort de son mari. Elle apprit à cette occasion la modification du testament de son époux et, le 28 mars, entama une procédure judiciaire contre sa belle-sœur...

L'auteure comparaîtra lors d'une audience le 19 mai prochain pour répondre de ces accusations. D'après le Guardian, si elle est reconnue coupable, Kouri Richins risque, selon la législation de l'Utah, la réclusion à perpétuité voire la peine de mort...

Cette affaire rappelle celle de l’écrivaine américaine Nancy Crampton Brophy. Cette dernière a été condamnée en avril 2022 à la prison à perpétuité pour le meurtre de son époux. C'est l'autrice de plusieurs romans à l'eau de rose, mais aussi de l'article Comment tuer son mari ?, publié sur son propre blog. Elle avait commis cet acte pour toucher l'argent des assurances.

Photographie : illustration, Matthias Müller, CC BY-NC-ND 2.0