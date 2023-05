Les oiseaux du temps

Roman de science-fiction épistolaire. Bleu et Rouge, deux guerrières, deux rivales, se combattent dans les fils du temps, guidées par leur instinct de femmes-machines.

Mais quand cet instinct vacille, que le temps s'arrête pendant un millième de seconde, les sentiments fusent et les questions se bousculent. Un roman d'une beauté et d'une émotion rare et pure.

Un chef-d'œuvre !

Par Cloé & Daniel de la Librairie Heroes de Saint Etienne