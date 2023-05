Ouverture d'une librairie-boutique au château de Fontainebleau

La librairie-boutique est située en accès libre, dans la Cour d’Honneur sur la droite de l'escalier du domaine historique. Ce lieu identifiable, clair et sobre, présente sur 100 m² une offre inspirée des collections et de la programmation du château, reflet de l’histoire de l'art et de l'architecture à la française.

Trois reproductions de fresques de la Galerie François Ier, décor artistique qui allie la fresque traditionnelle et l'impression numérique, habillent historiquement la librairie-boutique. C'est un écho à la mission de diffusion culturelle de la Rmn-GP et un reflet des collections du château.

Après la ligne de produits identitaires (trousse, sac, cahier…), inspirés de l’escalier en Fer-à-cheval, symbole du château de Fontainebleau, une nouvelle ligne d’objets inédits sera prochainement en vente. Ils seront ornés de la Salamandre, l’emblème de François Ier.

Une offre variée, mais ciblée

Sur 45 mètres linéaires, plus de 500 ouvrages (catalogues, titres spécialisés, monographies, livres d’art, romans, revues et guides), mettent en lumière la vie à la cour du château, ses souverains, l’histoire de France, l’architecture, l’histoire de l’art, le mobilier, les costumes d’époque, les parcs et les jardins.

Enfin, le jeune public s’initiera à l’histoire de France au travers d'une centaine d’éditions jeunesse, d'une soixantaine de jeux et de jouets éducatifs. Il s’appropriera aussi, en jouant, en inventant et en rêvant, la demeure des rois.

La librairie-boutique du château de Fontainebleau s’adresse tant aux parents qu’aux enfants. L’enfant-lecteur évolue dans un espace à sa hauteur où se mêlent livres et albums. Pour tous les goûts et toutes les aspirations, ils lui donnent une première approche artistique et nourrissent son imaginaire.

Crédits photo : © François Guillemin