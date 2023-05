Crise et aides d'urgence : l'UNESCO appelle les États à protéger les artistes

Crises politiques, conflits armés, catastrophes naturelles ou sanitaires ont un impact sur l'ensemble des populations, mais les artistes et professionnels de la culture, particulièrement vulnérables, sont menacés par un autre facteur, la restriction de la liberté artistique.

Dans les périodes de crise, les gouvernements tendent « à accentuer leurs efforts pour brimer les expressions qu’ils considèrent comme problématiques », rappelle l'UNESCO en ouverture de son rapport, rédigé par Rosario Soraide. Ce constat est sensible dans le cas des conflits armés — les limitations à la liberté d'expression en Russie en a fourni un exemple récent —, mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a aussi suscité des mouvements de restriction de la liberté d'opinion dans de nombreux pays.

Journalistes et artistes, mêmes combats ?

L'UNESCO dresse un parallèle entre deux catégories professionnelles, les journalistes et les artistes. Porteurs de points de vue critiques, ils travaillent aussi, a priori, en faveur d'un dialogue démocratique entre les opinions et les états d'esprit. Et les uns et les autres « sont souvent parmi les premiers groupes à subir des atteintes à leur droit à la liberté d'expression », rappelle l'organisation.

S'ils sont également visés par la haine, la censure, et parfois cibles de représailles violentes voire meurtrières, les journalistes bénéficient d'un plan d'action des Nations Unies sur la sécurité de ces derniers, mis en œuvre depuis 2012 par l'entité et les États membres.

Le Plan d’action vise à créer un environnement libre et sûr pour les journalistes et les professionnels des médias, aussi bien en situation de conflit qu’en temps de paix, dans le but de renforcer la paix, la démocratie et le développement à travers le monde. – Les Nations Unies

L'objectif de l'UNESCO serait donc de calquer une protection accrue des artistes sur celle des journalistes, en élaborant un plan d'action similaire. Dans un premier temps, le rapport recommande de reconnaitre la vulnérabilité des artistes, en tant que groupe nécessitant une attention particulière dans les programmes humanitaires et dans les situations d’urgence.

Menaces et engagements

Un inventaire à la Prévert des menaces pesant sur les artistes et leur liberté d'expression donne une idée du défi à relever. Outre les attaques physiques, des cadres légaux et réglementaires, dans de nombreux pays, restreignent leurs possibilités de création et font peser le risque d'un emprisonnement ou de sanctions financières.

Les pressions se déploient également dans l'espace numérique, favorisant les situations de harcèlement et le mal-être d'une communauté déjà fragile. Dans le monde entier, le statut d'artiste va en effet de pair avec la précarité, des conditions de travail, des rémunérations et de la protection sociale : une position socio-économique qui accentue logiquement les effets économiques des crises.

Notons que, comme cela est aussi le cas au sein de la population générale, les femmes et les membres des minorités sont plus exposés à ces risques socio-économiques, et voient plus souvent leur liberté d'expression contestée.

Si la liberté d'expression, l'expression culturelle et artistique ou encore les droits culturels sont cités et reconnus par plusieurs textes internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, les mécanismes de contrôle, de suivi et de recherche sont peu nombreux, avec des moyens limités.

La coopération internationale en la matière est parcellaire, aboutissant à des carences en matière d'aide aux artistes exilés ou en danger imminent. En tant qu’artistes ou professionnels de la culture, ils ne peuvent pas, la plupart du temps, bénéficier de la protection au titre de réfugiés.

À LIRE : En 2022, la répression iranienne s'est abattue sur les auteurs

Prenant exemple sur les mécanismes de protection des journalistes, l'UNESCO suggère un renforcement des cadres réglementaires et législatifs au sein des organisations internationales et de leurs États membres, mais aussi une approche plus globale, qui facilite la préparation aux situations d'urgence, pour des réponses rapides et plus efficaces.

Il est essentiel que les États mettent en place ou renforcent les politiques et les mesures visant à promouvoir et à protéger les droits sociaux et économiques des artistes et des professionnels de la culture. – UNESCO

Dans la foulée du rapport, sensibilisation et plaidoyer vont se poursuivre, par le biais de formations ciblées ou d'interventions lors d'événements internationaux.

Un million pour la cause

En s'appuyant sur les fonds du Programme UNESCO-Aschberg pour les artistes et les professionnels de la culture, l'organisation internationale annonce la mobilisation d'un million $ pour financer 25 projets liés à cet enjeu : 13 seront menés par des gouvernements, et 12 par des ONG.

L'Argentine, le Chili, la Côte d’Ivoire, le Djibouti, le Ghana, le Kenya, le Malawi, la Mongolie, la Namibie, le Niger, le Sénégal et le Zimbabwe, ainsi que les pays membres du CCCE-SICA (le Bélize, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, et République dominicaine), « bénéficieront d’une assistance technique pour élaborer des lois, des réglementations et des politiques en faveur de la liberté artistique, d’une rémunération décente et d’un statut amélioré des artistes et professionnels de la culture », indique l'UNESCO.

Les ONG, pour leur part, assureront des actions de formation et sensibilisation, mais aussi des travaux de recherche sur les artistes et leur statut, dans différents pays, du Cambodge au Rwanda, en passant par le Brésil et la Géorgie.

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, graff de Zed1, Rob Oo, CC BY 2.0