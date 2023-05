Mort de Philippe Sollers, l'écrivain qui railla le Prix Goncourt

Après des études de lettres à Paris, Sollers commença sa carrière littéraire en publiant des poèmes dans des revues littéraires. En 1960, il fonde la revue Tel Quel, avec Jean-Edern Hallier et Michel Deguy, qui devint l'une des revues les plus importantes et influentes de la vie intellectuelle et culturelle française des années 1960 et 1970.

Elle publia des textes expérimentaux, souvent associés au mouvement du Nouveau Roman, ainsi que des essais théoriques et philosophiques. Et reflétait de la sorte son engagement en faveur de l'expérimentation littéraire et poétique, ainsi que par sa critique radicale de la société française de l'époque.

En tant qu'écrivain, Sollers est connu pour son style d'écriture novateur, expérimental et parfois provocateur. Il a publié de nombreux romans, dont Drame, Nombres, Le Parc, ou encore Passion fixe. Son œuvre se caractérise par un intérêt pour les questions de l'identité, du désir, de la sexualité, de la politique et de la philosophie.

Sollers a également écrit des essais sur des sujets tels que la littérature, l'art, la politique et la culture. Ses essais les plus célèbres incluent Logiques (1968), L'Écriture et l'expérience des limites (1983) et Éloge de l'infini (1986).

Il reçut, en 2019, le Grand Prix de Littérature Paul Morand de l'Académie française. Sa candidature fut proposée à plusieurs reprises pour un fauteuil sous la Coupole, mais il ne participa jamais à l'élection.

À titre d'éditeur, Sollers aura été l'instigateur de plusieurs projets éditoriaux ambitieux, tels que la publication de la collection L'Infini chez Denoël : elle se donna pour mission de publier des textes littéraires, philosophiques et critiques de qualité, en accordant une attention particulière à la poésie et à l'avant-garde littéraire.

Elle permit de faire découvrir en France de célèbres auteurs étrangers, tels que Samuel Beckett, James Joyce, Ezra Pound, Virginia Woolf, Jorge Luis Borges, ainsi que des écrivains contemporains tels que Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Michel Foucault, Gilles Deleuze et Félix Guattari.

Il venait tout juste de publier, en mars 2022, Graal, chez Gallimard.

Crédits photo : France Inter