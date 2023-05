Les Gardiens de la galaxie Vol.3 le retour 

« C’est la fin pour nous, la dernière fois que les gens verront cette équipe de Gardiens. C’est grand, c’est tellement tellement grand et sombre, et différent de ce à quoi les gens pourraient s’attendre. Je veux juste être fidèle aux personnages, à l’histoire et donner aux gens la conclusion qu’ils méritent pour l’histoire. C’est toujours un peu effrayant, je fais de mon mieux », a expliqué James Gunn lors d’une interview.

Le récit du troisième volet se situe après les événements d’Avengers: Endgame réalisé par Anthony et Joe Russo et sortie en salle en 2019.

La bande annonce indique l’arrivée d’un nouveau personnage : Adam Warlock. Et on y voit l’apparition de plusieurs personnages familiers de l’univers Marvel, dont Thor et les Kree, ce qui devrait ravir les fans... La plupart des personnages des films précédents devraient revenir, y compris Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Groot, Mantis et Nebula.