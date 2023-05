Une bibliothécaire américaine s'oppose à la censure

D’après la revue NorthJersey, Roxana Russo Caivano — bibliothécaire à Roxbury High School depuis 15 ans — a été accusée de mettre en danger les enfants et étudiants. Quatre résidents ont dénoncé une mise à disposition d'ouvrages pornographiques, et de l'accuser d’être une prédatrice d’enfants...

Ce réquisitoire est justifié par la présence de certains livres qualifiés de « sexuelllement explicite », tels que Genre Queer : une autobiographie non binaire, de Maia Kobabe. L'auteur y fait le récit de son chemin vers son identification en tant que personne genderqueer (ni femme et ni homme), asexuelle, et de son coming out. En réponse à cette attaque, la bibliothécaire a décidé de poursuivre ces étudiants pour diffamation.

La censure continue aux États-Unis

Les publications ciblées abordent en majorité la question des identités de genre. Ce n'est pas la première fois que ce titre est l'objet d'une féroce haine. Il fait partie du « top 5 » des livres interdits en 2022 dans le pays. En 2021, Greg Abbott — gouverneur du Texas — s’était notamment félicité du retrait de Gender Queer : a memoir des établissements des villes de Keller et Leander.

Censure aux États-Unis : les identités de genre et sexualités largement visées

Dans une tribune publiée en 2021 dans The New York Times, l’auteure soulignait : « Ceux qui cherchent à censurer mon livre et d’autres sur le même sujet, tentent d’exploiter la peur — la peur des réalités qu’un livre comme le mien révèle, peur du désir, du sexe et a l’amour — pour la transformer en quelque chose d’horrible, afin d’effacer toutes traces des témoignages queer ».

Crédits photo : GR Stocks (CC BY SA 2.0)