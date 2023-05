Liberté d’expression : le SLF appelle au respect de la pluralité

Le syndicat évoque cet agent littéraire, Ernest M., arrêté à la frontière britannique le 17 avril dernier, en déplacement à l’occasion de la Foire du livre de Londres 2023. En cause : son engagement contre la réforme des retraites, assimilé à rien de moins que du terrorisme…

« Le livre éclaire »

« Nous considérons ces agissements comme des violations scandaleuses et injustifiables de la liberté d’expression, et comme un nouvel exemple de l’arbitraire des lois antiterroristes », avaient réagit les éditions La Fabrique et Verso Books, qui collaborent avec l’agent littéraire. Ce dernier avait finalement été libéré.

Le SLF rend compte aussi d'un cas à Lille, où « des groupes radicaux » auraient brisé « la vitrine des librairies qui ne leur paraissent pas partager leurs idées ». Si ces actions isolées exhortent à des conséquences judiciaires pour beaucoup d’entre elles, c’est « leur multiplication » qui inquiète le syndicat.

Dans cette optique, il en appelle « à respecter en toutes circonstances la pluralité des opinions et la liberté d’expression ainsi qu’à sanctuariser les lieux et les professionnels qui leur sont dévoués ». Face à l’intolérance, la violence et la censure, le livre, qui « nourrit les débats, ouvre à la diversité et à la confrontation des points de vue, introduit de la complexité, de la nuance ou du recul ».

Les 7 principes de la liberté d'expression

Le SLF profite également de cet appel solennel pour remettre en lumière les sept principes directeurs établis par l’European and International Booksellers Federation (EIBF). Ils s'inscrivent dans la Charte de la liberté d’expression de l’organisme qui rassemble les éditeurs du monde.

L’EIBF y présente le droit à la liberté d’expression et d’opinion comme « un droit humain universel, consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies, la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». La fédération promeut notamment le droit au débat public comme constitutif des « démocraties saines ».

À LIRE:À la Foire du Livre de Tunis, une liberté d'expression au rabais ?

Entre janvier et décembre 2022, le PEN International a recensé 115 cas de persécution, d’arrestation, d’emprisonnement ou d’assassinat d’auteurs dans le monde. Un chiffre qui n’est d’ailleurs « pas définitif ».

Voici la Charte de liberté d’expression de l'EIBF :

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)