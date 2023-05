La traduc-parodie du Cid : “Pourquoi ne pas m’en prendre à Corneille ?”

ActuaLitté : Comment (ou par quoi ?) a débuté votre démarche de réécriture/traduction/adaptation d’un classique ?

Vyctor Ego : Dans un forum d’écriture, un membre avait un jour traduit un bout de Shakespeare en alexandrins. J’avais cru l’exercice impossible, mais il l’avait fait. J’étais bluffé bien sûr, mais je trouvais à ces alexandrins un tour si raide, qu’il me démangeait de les remanier.

Les vers anglais étaient :

Our revels now are ended... These our actors,

As I foretold you, were all spirits, and

Are melted into air, into thin air,

And, like the baseless fabric of this vision, […]