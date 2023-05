Les 7 ouvrages sélectionnés pour le Prix Marcel Pagnol 2023

Les membres de l’Académie Mallarmé se sont réunis en ce mois d'avril pour établir la première sélection du Prix Mallarmé 2023 et du Prix Mallarmé étranger 2023. Le Prix Mallarmé, décerné depuis 1937, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses distinctions poétiques, récompense un poète d’expression française pour un recueil de poèmes ou pour ses œuvres complètes.