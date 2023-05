Soins intimes : et si c’était plus qu’une histoire de foufoune ?

Delphine Baratier est naturopathe, psychopraticienne, spécialisée dans l’accompagnement naturel des troubles du comportement alimentaire. Elle nous propose ici une lecture de l'ouvrage, Soins intimes, de Nadège Billery, une naturopathe impliquée pour le bien-être des femmes.

Nadège est la seule naturopathe spécialisée dans l’accompagnement naturel du papillomavirus depuis près de 15 ans en France. Le 26 avril 2023 est sorti son premier livre « Soins intimes, petit guide de santé du sexe féminin » aux éditions Hachette.

Ce livre est un véritable et large dictionnaire du sexe féminin. Au temps du Girl Power, son crédo est de reprendre le pouvoir en commençant par son propre corps et notamment sa zone intime. Au gré d’un développement visant à informer sur l’anatomie et les fonctions de la zone pelvienne, le livre de Nadège donne de vraies clefs de compréhension sur le rôle du sexe féminin et les larges soins dont il a besoin pour servir son hôte et non plus la contraindre.

Le féminin, sans en faire un sacré…

Sans le sexe féminin, les origines du monde auraient été compromises. Est-ce pour cela que l’on voit fleurir pléthore de livres sur le féminin sacré depuis quelques années ? Toutefois, ce type d’approches est parfois trop décalé pour séduire et embarquer toutes les femmes dans la connaissance d’elle-même.

Nadège écrit en épigraphe : « Je dédie cet ouvrage à toutes les personnes possédant une vulve, un vagin, et qui souhaitent en prendre soin. » Ce livre est donc une instruction abordable à toutes les conditions féminines et tous les âges. Il est même largement promouvable auprès des hommes en quête de compréhension de l’autre genre pour apporter un plus à leur vie sexuelle ou tout simplement sustenter une curiosité.

L’étayage scientifique au service de la santé au naturel

Outre les 134 études scientifiques référencées, le livre est préfacé et soutenu par Dominique Rueff, médecin pluridisciplinaire diplômé universitaire en cancérologie. Car il est vrai qu’il n’y a pas meilleur accompagnement que celui du consensus entre la médecine conventionnelle et les approches traditionnelles. Si certaines affections ne peuvent se passer d’un diagnostic et d’une surveillance sécurisés par la médecine classique, la Naturopathie n’en est pas moins championne pour soulager les inconforts et améliorer l’hygiène de vie.

On le comprend notamment lorsque Nadège aborde les problématiques liées à l’endométriose et le HPV ou infection au papillomavirus. Bien évidemment la prévention reste la pièce maîtresse d’une meilleure longévité et de la plénitude du sexe féminin.

Une douce invitation à la responsabilisation

Le ton de Nadège est celui de la douceur et de la compréhension. Mais, elle n’en reste pas moins naturopathe. Son livre renseigne, mais apprend aussi les gestes nécessaires pour préserver son intimité tout au long de la vie.

Elle interpelle donc sur la responsabilité de chacune. S’il y a des poisons à l’intérieur des tampons hygiéniques, nous restons maîtresses de leur usage. Nous sommes aussi responsables de nos choix alimentaires ou évidemment de celui de fumer du tabac alors que les études démontrent bien l’impact de cette consommation sur notre intimité.

Un livre indispensable pour toutes

L’humour est au rendez-vous dans ce livre, mais il est délicat et jamais grivois. Tous les conseils délivrés par Nadège visent bien sûr à permettre de conserver l’une des plus belles fonctions de notre sexe : le plaisir par une sexualité épanouie. Et comme elle le précise en page 108, les taoïstes estiment que l’on doit faire l’amour jusqu’à son dernier jour. Le plaisir charnel est également un pilier de notre équilibre. Il participe à notre santé physique, mentale, conjugale et à la bonne humeur générale.

À lire d’urgence donc…