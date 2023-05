Le jeune Norbert Moutier, auteur méconnu de centaines de BD

En 2020, au marché aux puces d’Orléans, apparaît une collection de 1000 magazines de bandes dessinées de fabrication artisanale datant de 1946 à 1960 : 14.000 pages signées par un enfant d’Orléans nommé Norbert Moutier (1941-2020). À l’âge adulte, le garçon deviendra libraire, écrivain et cinéaste (de série Z) mais il ne parlera jamais de ce jeu d’enfant partagé avec sa mère, Simonne Moutier, dans l’intimité familiale : éditer des magazines de bande dessinée !

Depuis deux ans, Xavier Girard étudie et partage cette découverte avec des chercheurs internationaux, des amateurs de bandes dessinées rares et des enfants, à l’occasion de festivals, sous la forme de « déballages commentés ». C’est la première fois qu’elle est exposée dans la durée et c’est à Orléans, où Norbert a grandi avec ses héros.

Des éditions artisanales pour s’approprier la bande dessinée

Découvrez plusieurs centaines de ces magazines de bandes dessinées originaux (à exemplaire unique), dessinés et fabriqués artisanalement par le jeune Norbert (de ses 5 à ses 19 ans) et sa mère, sur le modèle des « illustrés » commerciaux pour enfants des années 1940 et 1950.

Sur 2 à 68 pages, à la plume et à l’encre, depuis Orléans, c’est l’Amérique de la conquête de l’ouest, des gangsters et des héros masqués qu’ils représentent. Un kiosque de 1953 est reconstitué pour l'occasion.

Un jeu de références aux héros de l’enfance

À travers plusieurs centaines de ses magazines, le garçon fait explicitement référence à des héros très populaires, à une époque où la presse illustrée est le seul support de divertissement de la jeunesse. Amok, Big Bill Le casseur, Fantax, le Fantôme du Bengale, Kid Carson, Tarzan, Tex, Zorro.

Récit familial, local et histoire de l’édition en France

À travers une série de photos de famille et de documents d’archives, on découvre aussi à quel point cette histoire est ancrée à Orléans (à Saint — Marceau, entre Loire et Loiret) où l’enfant grandit seul aux côtés de sa mère célibataire, Simonne Moutier, « fille-mère » comme on disait à l’époque.

Parallèlement, l’histoire nationale est marquée par le vote de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications à destination de la jeunesse (elle est toujours en vigueur). Après-guerre, la presse pour enfants que dévore le jeune Norbert est mise en accusation par les mondes éducatifs et politiques de tous bords : on l’accuse d’être trop violente, trop fantaisiste ou trop américaine. La loi va rapidement instaurer la censure et l’autocensure de la presse pour enfants. Débats parlementaires et revues éducatives témoignent d’une époque marquée par l’hostilité à la bande dessinée !

De la bande dessinée au cinéma et inversement

Avant de devenir lui-même cinéaste, le jeune Norbert était déjà très cinéphile : un certain nombre de ces magazines en témoignent. Parallèlement, une très belle série de clichés montre comment les héros de ses fictions prenaient aussi corps face à l’objectif de l’appareil photographique de sa mère.

Plus récemment, toujours au marché aux puces, Xavier Girard a exhumé un nouveau pan de la collection Norbert Moutier : plusieurs milliers de disques dessinés pour un jouet — projecteur des années 50, le « Cinémagic » sont apparus. Ainsi, parallèlement à ses magazines, l’adolescent se met-il à dessiner des vignettes pour « jouer » au cinéma. Il adapte d’abord certaines de ses bandes dessinées puis se met à adapter des films pour son format de projection artisanal. Et il continuera à l’âge adulte, jusqu’à la fin des années 1970 !

Un jeu d’enquête numérique

À travers de courts scénarios interactifs, sur son smartphone, le visiteur sera amené à se faire son opinion sur les mystères qui entourent cette incroyable production d’enfant : pourquoi passer autant de temps à dessiner ? Qui est la mère de cet enfant ? Jusqu’à quel point est-elle impliquée dans ce projet ?

Les lectures des enfants ont toujours fait l’objet de la plus grande attention des autorités morales, éducatives et culturelles. Ainsi, par définition, les livres pour enfants conservés par les institutions publiques s’apparentent-ils aux « bonnes lectures » par opposition aux « mauvaises lectures » qui ne valent pas la peine d’être conservées.

À la médiathèque d’Orléans, il existe ainsi un fonds ancien de livres et d’albums pour enfants (essentiellement de la première moitié du XXe siècle) n’ayant pas encore fait l’objet d’une indexation numérique. Révélée à l’occasion de cette exposition, une sélection de ce fonds étonnant est exposée au Centre Charles Peguy, complétée par des titres de presse conservés sur place et mise en regard de magazines illustrés populaires des années 1940 à 1960 collectionnés toute sa vie durant par Norbert Moutier et beaucoup de ses contemporains.

Le contexte historique à l’origine de la loi de 1949 sur les publications à destination de la jeunesse et l’histoire de la critique des livres et des lectures des enfants font l’objet d’un accrochage participatif des citations les plus emblématiques de chaque époque.

Une exposition « envahissante »

L’exposition n’investit pas un espace spécifique de la médiathèque mais s’invite dans chacun de ses espaces comme un récit qui vient s’articuler, s’ajouter aux missions d’un lieu de lecture publique. Les espaces de circulation (escalier accueillant une frise chronologique illustrée notamment) font l’objet d’une intervention signalétique et documentaire pour tisser le lien entre les différents espaces investis par l’exposition : ils témoignent de la dimension commerciale imaginaire qui anime l’enfant dans son processus de création et structurent aussi la visite en tirant parti de l’outil de médiation numérique mis en place autour de l’exposition.

L’exposition est inaugurée le vendredi 5 mai à partir de 16h30. Au programme : atelier de sérigraphie avec le collectif On participe (Jessy Asselineau, Nicolas Lemaitre, Chloé Lesseur) constitué d’anciens étudiants de l’ESAD Orléans, diplômés en design. Le collectif Urban Sketchers Orléans capturera l’exposition et le temps de l’inauguration dans leurs carnets de dessins. Sans oublier une playliste et le partage d’un projet musical « work in progress » inspiré de l’histoire de Norbert Moutier par Florian Satche, musicien, compositeur et percussionniste, membre du Tricollectif.

