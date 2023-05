Participez à la plus grande Fête du Livre et publiez votre livre

Comme chaque année, La Journée du Manuscrit était présente au Festival du Livre de Paris et pendant 3 jours la question la plus fréquente était : « Quand pourra-t-on déposer son livre pour participer à la Journée du Manuscrit ? » Avec l’ouverture des dépôts de manuscrits ce 1er mai, les Editions du Net et ActuaLitté ont inauguré la 11e édition de la Journée du Manuscrit. Comme chaque année, la cérémonie qui clôture cet événement se déroulera le 24 octobre.

Pour participer, les auteurs ont jusqu’au 30 septembre pour déposer leur manuscrit sur le site. Des extraits seront diffusés sur le site et sur la page Facebook qui compte 1 million d’abonnés.

Tous les livres seront publiés le 24 octobre 2023 et le Jury attribuera 7 Prix — Poésie, Nouvelles, Roman, Essai, Témoignage, SF/Fantasy, Policier/Thriller — et le Grand Prix de la Journée du Manuscrit qui s'accompagne d’un contrat d’édition.

À travers les échanges avec les auteurs, il apparaît que les principales motivations demeurent la publication de leurs livres et la joie d’être lu. Mais nombreux sont ceux qui ont gardé un très bon souvenir de la Cérémonie et veulent absolument y assister à nouveau.

Si certains rêvent de recevoir un Prix voire le Grand Prix, la plupart des auteurs apprécient surtout qu’une Journée leur soit pleinement dédiée, et consacrée par cette soirée désormais célèbre. Durant cette manifestation, qui suivra son cours entièrement sur internet et les réseaux, autrices et auteurs de toute la francophonie se lisent, se découvrent, avant de se rencontrer enfin lors de la cérémonie du 24 octobre.

« D’année en année, les auteurs se sont approprié cette Journée qui est devenue pour eux un événement incontournable qu’ils ne rateraient pour rien au monde », assure Henri Mojon, PDG des éditions du Net.

Et d’ajouter : « Ma plus grande fierté est de voir chaque année la salle remplie d’auteurs qui ont fait des centaines voire des milliers de kilomètres pour assister à la Cérémonie de la Journée du Manuscrit. »