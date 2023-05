Le festival Lausan’noir 2023 dévoile sa programmation

LeLivreaMetz23 — Le Fou d’Elsa, Les Yeux et la Mémoire, Le Paysan de Paris, Aurélien, Les Beaux Quartiers... L’œuvre poétique et romanesque de Louis Aragon et l’une des plus importantes du XXe siècle, tant par la forme que le fond. Le directeur de l’édition des Œuvres poétiques complètes d’Aragon dans la Pléiade, Olivier Barbarant, présente à Metz un Aragon moins connu : le journaliste engagé.