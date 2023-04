Deux élections, mais cinq fauteuils vides, à l'Académie française

ENQUÊTE – En février 2023, l'étude de l'économiste Joel Waldfogel avance que les femmes publient désormais plus de livres que les hommes aux États-Unis. La conclusion suggérerait que se réduisent les inégalités d'accès au marché de l'édition. Or, l'arbre cache la forêt : les disparités persistent entre autrices et auteurs et s'observent tout aussi bien en France.