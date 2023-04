Repenser le monde au festival de sciences sociales Allez Savoir

Allez Savoir a été initié par l’EHESS, en partenariat avec la Ville de Marseille, en 2019. Après « À contre-temps » en 2022, « Voyage en utopies » en 2023 accueillera pendant 5 jours une soixantaine d’événements, et près de 160 intervenantes et intervenants.

Ainsi, cette quatrième édition d’Allez Savoir invite à réfléchir aux valeurs des utopies ; aux idées et aux actions, aux jugements et aux émotions qu’elles génèrent ; aux individus, aux groupes et aux réseaux qui les portent.

L’utopie n’est pas tant la capacité à formuler des diagnostics, à prévoir le monde d’après ou à imaginer de quoi l’avenir sera fait. C’est un geste, un pas de côté permettant de s’arracher au présent pour repenser de manière radicalement nouvelle le monde tel qu’il va et tel que l’on souhaite qu’il advienne.

L’utopie s’incarne le plus souvent dans des lieux et des temps imaginés, parfois aussi nulle part ou partout, si ce n’est au-delà même du monde humain. Mais l’utopie va et vient. Elle connaît ses périodes de floraison, telles la Renaissance et les Lumières — lorsque l’utopie sort du monde littéraire et imprègne le langage politique, philosophique et pédagogique — ou encore la première moitié du XIXe siècle avec les socialismes utopiques.

À d’autres périodes, l’imagination d’une société idéale indiffère ou exaspère. La haine de l’utopie se répand au XXe siècle lorsque le geste utopique est assimilé au totalitarisme. Plusieurs dystopies littéraires (George Orwell, Margaret Atwood, etc.) en témoignent. L’épigraphe du Meilleur des Mondes range l’utopie du côté des cauchemars réalisables, souhaitant le retour « à une société non utopique moins “parfaite” et plus libre ».

Des années 1960 à 1980, d’autres concepts apparaissent : la vie en petites communautés, l’engagement pour la protection de l’environnement, la décroissance, les mouvements féministes, gay et minoritaires, les mouvements pour les droits humains etc.

Ainsi, l’utopie est-elle une pratique de la protestation et de la dissension politique, et par quels canaux et modes d’action s’exprime-t-elle ? A-t-elle une visée universaliste ou, au contraire, privilégie-t-elle une dimension communautariste et du repli ? Via quels supports matériels et réseaux sociaux s’opèrent ces circulations de l’idée utopique entre passé et présent, entre ici et ailleurs ?

Allez Savoir propose une programmation mêlant tables rondes, projections-débats, expositions, balades, rencontres aux musées, spectacles, ateliers, propositions en famille ou encore ateliers pédagogiques.

Chaque année, la programmation est pilotée par un comité éditorial, présidé cette année par Marie-Aude Fouéré et Sabina Loriga.

Crédits photo : © EHESS