Bruno Le Maire : écrivain, c'est une bonne situation, ça, pour un ministre ?

Le Baromètre « Les Français et la lecture », rendez-vous bisannuel du Centre national du livre et l'institut Ipsos, révèle que 86 % des Français se déclarent lecteurs : une hausse sensible par rapport à la précédente édition, en 2021. La pratique reste globalement valorisée, mais le manque de temps et la concurrence des autres loisirs restreignent toutefois la place qui lui est accordée au quotidien.