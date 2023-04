Accès ouvert : trop gourmand, Elsevier perd un comité éditorial

Afin de faire valoir son désaccord avec la politique d’Elsevier, le comité éditorial de NeuroImage — et de sa revue compagnon NeuroImage : Report — a démissionné dans son ensemble. Il est composé d'une quarantaine de chercheurs et d'éditeurs. Le géant de l’édition scientifique voulait une nouvelle fois augmenter les frais de publication des articles en accès ouvert « voie dorée », passant de 3.300 $ à 3.450 $.

En open access depuis 2020, la revue NeuroImage peut être consultée librement, et ses articles lus gratuitement. Néanmoins, le mode de fonctionnement traditionnel de l'édition scientifique est en partie conservé : une partie du budget des recherches (financées par des fonds publics ou privés) sert à payer la publication des résultats dans une revue.

Le comité éditorial de cette dernière effectue un travail de vérification et de validation des données, se portant garant du sérieux des informations diffusées.

Les chercheurs démissionnaires annoncent dans un communiqué la création d’Imaging Neuroscience, une nouvelle revue spécialisée dans la neuro-imagerie. Cette dernière est présentée comme étant en accès ouvert et « à but non lucratif ». Ils confient être en contact avec MIT Press pour l’édition du titre et espèrent être bientôt prêts à recevoir les propositions de textes.

Enfin, en accord avec leurs revendications, les frais de publication des articles devraient être « aussi bas que possible », estimant un tarif moitié moins élevé que celui de NeuroImage. Ils s’engagent également « à ce que Imaging Neuroscience soit non seulement la meilleure revue dans notre domaine, mais aussi à ce qu’elle montre la voie à suivre en matière d’édition à but non lucratif. »

De l'eau dans le gaz

Sur le site de la revue NeuroImage, Elsevier fait part de son regret quant au départ des responsables de la revue en ces termes :

Nous sommes très déçus de la décision des éditeurs de NeuroImage d'abandonner leurs rôles, d’autant plus que nous nous sommes engagés de manière constructive avec eux au cours des deux dernières années, depuis que nous avons pris la décision de passer NeuroImage en Gold Open Access. Conformément à notre politique consistant à fixer nos frais de publication d’articles de manière compétitive en dessous de la moyenne du marché par rapport à la qualité, les frais qui ont été fixés pour l’accès entièrement ouvert à NeuroImage sont inférieurs à ceux de la revue comparable la plus proche, dans son domaine. - Elsevier

Toutefois, un tel litige n'est pas inédit pour l'éditeur. En janvier 2019, l’équipe d’une trentaine de rédacteurs de sa revue Journal of Informetric démissionnait dans son ensemble. La décision advenait après un ultimatum posé à Elsevier concernant, entre autres, les tarifs de publication en accès ouvert et les restrictions d’accès.

