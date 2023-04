Journées de l’Autobiographie : le Temps du Je

L’objectif premier de cette association fondée à l’initiative de Philippe Lejeune, son président d’honneur, est d’accueillir, lire et conserver tous les documents autobiographiques inédits (récits, correspondances, journaux) qu’on veut bien lui confier.

L'APA les met ensuite à la disposition des chercheurs ou des curieux intéressés par cette démarche. Elle a ainsi constitué un fonds d’archives riche de près de 4000 dépôts couvrant tous les milieux sociaux et rassemblé dans un espace qui lui est dédié par la municipalité d’Ambérieu-en-Bugey (dans l’Ain).



Moment fort de la vie de l’APA, ces Journées permettent d’organiser des rencontres autour d’un thème précis, en l’occurrence cette année, celui du Temps. Ce temps insaisissable dans lequel nous baignons et qui emporte dans ses eaux.



La soirée du vendredi 26 mai présentée par Véronique Leroux-Hugon à partir de 20h30, ouvrira ces rencontres avec la lecture de textes autobiographiques inédits puisés dans le fonds de l’APA.



Le samedi 27 mai de 14h30 à 17h, une première table ronde se déroulera avec Françoise Schwab, philosophe (sur Jankélévitch, la musique et le temps), Sophie Braun, psychanalyste (le temps du Je) et Elizabeth Legros Chapuis (autour du traitement de la chronologie dans les textes de l’APA).



À 20h30 la soirée sera consacrée à Christine Pascal, actrice, scénariste, réalisatrice et diariste. Des extraits de ses films et de ses écrits seront présentés et commentés par Michèle Pascal, Thomas Pillard et Claudine Krishnan.



La deuxième table ronde aura lieu le dimanche 28 mai entre 14h30 et 17h. Y participeront Nathalie Mauriac-Dyer (sur Proust et le temps des manuscrits), Emmanuelle Tabet (sur Chateaubriand et les Mémoires d’outre-tombe), Véronique Leroux-Hugon (autour des journaux de Jean Allemand et de Claude Mauriac) et Bernard Massip (sur les écritures personnelles). L’accès aux deux tables rondes sera libre.



Confiés à des adhérents de l’APA des ateliers d’écriture et des ateliers thématiques traitant du temps sous toutes ses formes – celui du confinement comme celui des saisons, des souvenirs comme des verbes… – rythmeront ces Journées pour les personnes qui s’y inscriront.



Elles laisseront à leur tour, n’en doutons pas, leur trace dans le Temps. Une trace écrite, bien sûr, autobiographie oblige.

Crédits photo : Patrick (CC BY-NC-ND 2.0)