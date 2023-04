Moderniser un réseau de médiathèques : l'accent numérique

Les établisements de prêt Pass'thèque (Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté) visent une plus grande accessibilité. Depuis le 1er avril dernier, la carte lecteur est devenue gratuite : prochainement, un outil proposera de nouvelles fonctionnalités aux usagers. Le personnel évaluera ainsi les services et incitera à une participation plus active des collaborateurs et des publics.