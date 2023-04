Les petites passerelles : en mai et juin, une navigation littéraire

Une quinzaine d’artistes et auteurs embarquent à bord de la péniche Formigny (Freycinet de 39 mètres) pour des temps de résidence de création et viennent à la rencontre des publics. De nombreuses escales ponctuent cette odyssée fluviale franco-belge. Durant ces étapes seront proposés des lectures musicales et dessinées, des spectacles, des discussions ou ateliers, en collaboration avec les partenaires culturels des communes traversées. Toutes les rencontres sont gratuites et accessibles

sur réservation.

Invités 2023 :

Auteurs et illustrateurs : Natali Fortier, Anne Brouillard, Olivier Tallec, Jeanne Macaigne, Susie Morgenstern et Emma Gauthier, Anne Herbauts, Tom Haugomat, Nathalie Bernard, Gaya Wisniewski, Fleur Oury, Emmanuel Guibert et Marc Boutavant. Pascal Leclercq est le poète-typographe.

Lecteurs : Jim Caroll et Nicolas Richard.

Musiciens : Rubin Steiner, Dominique Cravic, Eskelina & Philippe Desbois.

Les étapes principales :

Namur, Charleville-Mézières, Rethel, Asfeld, Châlons-en-Champagne, Bar-le-Duc, Commercy, Stenay Monthermé, Haybes, Givet, Dinant et Namur.

Le festival les petites passerelles a vu le jour il y a cinq ans, en alternance avec les Passerelles d’Europe autour de la littérature contemporaine. S’il existe de nombreux lieux d’accueil dédiés à la création, ces deux évènements sont les premières propositions de résidence littéraire itinérante à bord d’une péniche et à cette échelle.

Les auteur.es et artistes ont ainsi la possibilité de séjourner et travailler pendant la durée de la navigation, qui devient propice au temps de l’écriture. Des rencontres dédiées au scolaires et une journée professionnelle complètent le programme de l’édition 2023.

Crédits photo : les petites passerelles