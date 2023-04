Second mandat historique pour la poétesse lauréate américaine Ada Limón

La loi établissant le ou la « U.S. Poet Laureate » stipule que la directrice de la Bibliothèque du Congrès peut les nommer « pour un mandat d'un ou deux ans ». Si les mandats peuvent se succéder - citons la précédente lauréate, Joy Harjo, qui en a réalisé trois entre 2019 et 2022 -, c'est la première fois qu'une lauréate est désignée pour une durée de deux ans.

Ada Limón endossera donc le titre pour une seconde fois, à partir de septembre 2023 et jusqu'en avril 2025.

Au cours de son premier mandat, Ada Limón a fait beaucoup pour élargir et promouvoir la poésie afin d'atteindre de nouveaux publics. Elle a également réalisé de nombreux efforts de sensibilisation pour le lauréat à venir, dont beaucoup avec des agences fédérales. Un second mandat de deux ans offre à la lauréate et à la bibliothèque l'occasion de concrétiser ces efforts et de montrer comment les poèmes sont liés au monde qui nous entoure et lui donnent un sens. – Carla Hayden, directrice de la Bibliothèque du Congrès

Ada Limón a entamé son premier mandat en septembre 2022, avec la participation à deux événements organisés par la première dame des États-Unis, dans le cadre du National Student Poets Program et de la visite d'État de Brigitte Macron, épouse du président français.

Elle s'est également exprimé dans le cadre du sommet des dirigeants nord-américains à Mexico, à l'occasion d'une intervention cadrée par Beatriz Gutiérrez Müller, épouse du chef d’État mexicain. À Buenos Aires, elle a participé à une conversation avec les poètes argentins Laura Wittner et Daniela Auginsky, autour des archives Palabra, consacrées à la littérature hispanique, de la Bibliothèque du Congrès.

À l'occasion du Mois national de la poésie, en avril, Ada Limón a été invitée à apparaitre dans la série Poem-a-Day de l'Académie des poètes américains, qui propose de découvrir gratuitement des textes inédits d'auteurs contemporains.

Une continuité des actions

Ada Limón avait d'ores et déjà mis en œuvre des projets à moyen terme. Le 1er juin, elle retournera ainsi à la Bibliothèque pour présenter un nouveau poème écrit pour une mission de la NASA. L'un de ses textes sera en effet gravé sur le vaisseau spatial qui parcourra 1,8 milliard de kilomètres pour explorer Europe, l'une des lunes de Jupiter.

En août, Ada Limón participera au National Book Festival et, au début de son second mandat à l'automne, la Bibliothèque annoncera les détails d'un important projet - un partenariat inédit avec le National Park Service et la Poetry Society of America pour présenter des poèmes dans certains parcs nationaux à travers le pays - ainsi que les initiatives de la lauréate avec des collaborateurs fédéraux et non fédéraux.

Je suis très honorée de servir pour deux années supplémentaires en tant que poète officielle des États-Unis. Partout où j'ai voyagé au cours de mon premier mandat, à l'échelle nationale comme internationale, on m'a rappelé que la poésie rassemble les gens. Je me réjouis de poursuivre l'important travail de célébration de ce que la poésie peut accomplir. - Ada Limón

Crédits photo : Library of Congress Life (CC0)