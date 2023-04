Une valise de la poétesse Nelly Sachs au Musée Nobel

Nelly Sachs était une juive allemande, ce qui signifiait que sa vie était en danger après la prise du pouvoir par les nazis en janvier 1933. Après avoir été terrorisée par les SS et avoir subi des pillages et des restrictions, elle a réussi à s’enfuir avec sa mère par l’un des derniers vols civils en partance de Berlin, en mai 1940. Elles n’ont emporté que leurs vêtements et le contenu de la valise qui a été donnée au musée.

Aris Fioretos a reçu cette valise il y a 15 ans, de la part de la traductrice Margaretha Holmqvist, qui était une amie proche de Nelly Sachs. En 2010-2011, Aris Fioretos a été l’éditeur du recueil en 4 volumes des travaux de Nelly Sachs (Werke), publié par Suhrkamp dans une édition annotée en allemand. À l’occasion de cette parution, un grand évènement sur sa vie et son œuvre a été organisé, et la valise avait été exposée.

« Une après-midi, Margaretha m’a invité dans sa cave », raconte Fioretos. « Dans son espace de stockage se trouvait la valise, poussiéreuse et avec une courroie cassée. Elle a été nettoyée et, bien sûr, a joué un rôle central dans l’exposition. Maintenant, elle a sa place au Musée Nobel, qui retracera l’histoire de Sachs. C’est une belle façon de préserver les mémoires. »

Dans son plus jeune âge, Nelly Sachs était fascinée par la romancière suédoise Selma Lagerlöf, lauréate du Prix Nobel de littérature en 1909. Toutes les deux ont entretenu une correspondance, et sa compatriote l'a aidé à s'échapper de Berlin. Plusieurs membres de la famille proche de Nelly Sachs ont été victimes de l’Holocauste. Les persécutions nazies ont profondément marqué son psychisme et également influencé son écriture.

Elle a reçu le prix Nobel de littérature en 1966 « pour ses remarquables écrits lyriques et dramatiques, qui interprètent le destin d’Israël avec une force touchante ». Elle est née le 10 décembre 1891 à Berlin et est décédée le 12 mai 1970 à Stockholm.

Crédits photo : © Nobel Prize Outreach. Photo : Nanaka Adachi. (Nobel Prize Museum)