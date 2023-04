Les livres de science-fiction qui ont prédit la blockchain et les cryptomonnaies

La science-fiction souvent en avance sur son temps

La science-fiction est souvent en avance sur son temps, et le genre a une longue histoire de prédiction de l'avenir. Les auteurs de science-fiction utilisent leurs livres comme des plateformes pour explorer ce qu'ils considèrent comme l'avenir, ou comment ils pensent qu'il sera. Certaines de ces prédictions sont devenues réalité : par exemple, les voitures autonomes ont été imaginées pour la première fois dans la nouvelle « Reason » (1941) d'Isaac Asimov. De même, de nombreux écrivains ont prédit que les monnaies numériques deviendraient courantes avant même qu'elles n'existent, et qu’on pourrait suivre le cours du bitcoin en direct dans la paume de nos mains.

The Diamond Age : Or, a Young Lady's Illustrated Primer

The Diamond Age : Or, a Young Lady's Illustrated Primer est un roman de science-fiction de Neal Stephenson. Publié en 1995 et se déroulant en 2020, il raconte l'histoire de Nell et de ses amis qui naviguent dans un abécédaire éducatif appelé « The Young Lady's Illustrated Primer » (L'abécédaire illustré de la jeune femme). L'abécédaire lui-même est un livre électronique qui enseigne à son utilisateur le monde qui l'entoure en créant de nouvelles expériences avec lesquelles il peut interagir.

Ready Player One

Dans ce roman de science-fiction, écrit par Ernest Cline et publié en 2011, le monde s'est transformé en un désert dystopique où la plupart des gens vivent dans la pauvreté. Pour échapper à cette triste réalité, ils passent le plus clair de leur temps à jouer à un jeu de réalité virtuelle appelé OASIS, conçu pour ressembler à la culture pop et à la technologie des années 1980.

L'histoire suit Wade Watts, un adolescent qui se fait appeler Parzival dans l'OASIS, dans sa course contre d'autres joueurs pour trouver un œuf de Pâques caché dans le vaste univers numérique du jeu. Celui qui le trouvera gagnera le contrôle de l'OASIS lui-même !

Cryptonomicon

Cryptonomicon est un mélange de fiction historique et de science-fiction. Il se déroule à la fin des années 1990, mais raconte l'histoire de la cryptographie informatique, de l'internet et de la Seconde Guerre mondiale. Les personnages principaux sont des programmeurs qui travaillent sur des projets secrets pour différents gouvernements dans le monde.

Le Samouraï virtuel (Snow Crash)

Le Samouraï virtuel (Snow Crash) est un roman de 1992 écrit par Neal Stephenson. Il se déroule dans un futur dystopique où les États-Unis ont été divisés en différents États corporatifs et où un puissant virus infecte le cerveau des gens, les rendant plus violents. Le personnage principal est Hiro Protagonist, un hacker d'élite qui doit arrêter ce virus avant qu'il ne détruise tout sur son passage.

Le livre comporte de nombreux éléments qui semblent prémonitoires aujourd'hui : les cryptomonnaies et la technologie blockchain n'étaient pas encore inventées au moment où il a été écrit, mais il y a des références tout au long du livre (Hiro utilise de l'argent appelé « bucks » qui peut être transféré par courrier électronique).

Altered Carbon, Broken Angels et Woken Furies (La série Takeshi Kodaks)

La série Takeshi Kovacs se déroule dans un monde d'un futur proche où les humains peuvent être téléchargés dans des corps différents (c'est ce qu'on appelle le « sleeving »). Cette technologie donne naissance à de nouvelles structures sociales et à de nouvelles communautés, ainsi qu'à de nouvelles formes de criminalité. L'auteur, Richard K. Morgan, est un ancien journaliste et officier de police ; il utilise son expérience dans le domaine de l'application de la loi pour explorer les conséquences de cette avancée technologique sur la société.

La série des Paraboles d'Octavia Butler

La série des Paraboles d'Octavia Butler, écrite entre 1998 et 2004, est la quintessence de la science-fiction qui a prédit la technologie blockchain. Le premier livre de la série, La Parabole du semeur (1998), commence par une jeune femme nommée Lauren Olamina qui vit à Los Angeles pendant une crise économique qui entraîne une généralisation des sans-abri et de la violence.

Pour survivre, elle envisage de quitter Los Angeles avec les membres de sa famille pour se rendre en Californie du Nord, où ils pourront vivre de leur terre sans subir l'ingérence des autorités ou d'autres personnes qui tentent de s'approprier le peu de ressources encore disponibles. Outre la possibilité de cultiver sa propre nourriture, Lauren utilise également la cryptomonnaie dans le cadre de son plan.

La science-fiction est souvent en avance sur son temps, et les monnaies basées sur la blockchain ne font pas exception. De nombreux auteurs ont évoqué les monnaies numériques et les cryptomonnaies dans leurs livres, certains prédisant même leur fonctionnement !