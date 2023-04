Des bibliothèques pour venir en aide aux enfants turques et syriens

Les séismes ont affecté 15 millions de personnes, dont plus de 1,7 millions de réfugiés syriens à travers 11 provinces turques. Depuis, le pays a connu une importante vague de migration intérieure avec près de 2 millions de personnes ayant trouvé refuge un peu partout à travers le territoire.

Les enfants ont également été très touchés, beaucoup d’entre eux devenant orphelins. Pour soutenir les victimes les plus jeunes, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (Association des publications pour l'enfance et la jeunesse)–IBBY Turquie s’est rapidement mobilisé pour planifier plusieurs initiatives. La branche turque d’IBBY travaille par exemple à la mise en place d'une bibliothèque pour enfants situées à l’intérieur d’un centre culturel en préfabriqué, en construction dans la ville de Nurdağı.

L’ouverture de cette première bibliothèque est prévue pour la fin mai. En juillet, une institution similaire ouvrira ses portes à Islahiye, à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Ces établissements préfabriqués sont essentiels : ils serviront également d’espaces d’apprentissage temporaire jusqu’à ce que le programme éducatif reprenne et que les enfants puissent retourner à l’école.

L'essentiel pour tous

Ces installations accueilliront une grande quantité de livres et seront équipées de table et de mobiliers pour les ateliers. IBBY Turquie a d’ores et déjà collecté 5.000 ouvrages qui sont catalogués à l’aide du système de codage de la bibliothèque.

Cette collection naissante comprend un petit nombre de livres audio, en braille pour les enfants malvoyants ainsi qu'en arabe pour les réfugiés. Mais la lecture ne sera pas le seul refuge des enfants puisque des jouets, des jeux de société et des trousses de papeterie leur seront également fournis.

Des livres et des bibliothécaires

Afin de gérer au mieux ces bibliothèques de fortune, IBBY Turquie dirige également la formation nécessaire des volontaires locaux. Quinze personnes sont actuellement impliquées dans les étapes préliminaires du projet. Ce programme sera mis en œuvre non seulement à Gaziantep, mais aussi dans toutes les provinces turques ayant accueilli des flux massifs d’enfants déplacés.

La collaboration active avec d’autres ONG est bien évidemment déjà actée afin d’étendre le programme de lecture à d’autres bibliothèques mobiles (ou sous tente) installées dans les camps de réfugiés. Une autre équipe, composée de travailleurs sociaux bénévoles spécialisés dans le soutien psychologique s’affaire également pour soulager les traumatismes.

Au delà de la lecture

Tout au long de l’année, c’est plus d’une douzaine d’écrivains et d’illustrateurs jeunesse qui se rendront également dans ces régions pour travailler avec les enfants par le biais d’activités de lecture et de bibliothérapie.

Pour le moment le Fonds IBBY pour les enfants en crise permettra à ce projet de faire profiter jusqu’à 1500 jeunes à Nurdağı et Islahiye. Ce nombre est amené à augmenter.

Il est possible de participer à l’effort fourni par le biais de dons. Les fonds collectés serviront à acheter des livres, du matériel pédagogique de base, du mobilier, de la papeterie et bien plus. Une autre partie sera consacrée à la conception de programmes de soutien psychosocial pour les enfants ainsi qu’à la formation de 10 bibliothécaires locaux.

Crédits photo : Débris laissés par les tremblements de terre en Turquie en 2023 par Thomas Hackl (CC BY-NC 2.0)