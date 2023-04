Charlotte Gosselin en route pour la Villa Marguerite Yourcenar

Cette résidence s’inscrit dans le cadre de la saison culturelle québécoise à Roubaix 2021-2023. Dix-huit écrivaines et écrivains ont déposé leur candidature. Les candidates et candidats devaient avoir publié au moins un ouvrage chez un éditeur reconnu et présenter un projet d’écriture (quel que soit le genre littéraire), jugé sur sa valeur artistique.

Le jury formé de Marianne Petit, directrice de la Villa, Annie-Claude Thériault, lauréate 2022, et Maya Ombasic, ancienne écrivaine en résidence à la Villa en 2019, ont arrêté leur choix sur le projet de bande dessinée de Charlotte Gosselin.

Les membres du jury ont été interpellées par la thématique des effets tentaculaires de la dépendance et par le traitement proposé : « la démarche de l’autrice, qui consiste à souhaiter transformer les faits (auto-documentation) en ressenti (poésie et dessins), est magnifiquement limpide et ficelée ».

Charlotte Gosselin bénéficiera, pour un séjour d’un mois à la Villa Marguerite Yourcenar, d’une bourse de 2000 €. Elle participera sur place à des rencontres avec des publics scolaires et à des événements littéraires.

