Alan Moore rejoint les éditions Bragelonne, avec Illuminations

Illuminations est à l’image de son auteur, un livre unique en son genre. Alan Moore y explore les thèmes de la magie, de l’occultisme, de la psychologie et de la philosophie. Traversant une série de récits fascinants, le lecteur est embarqué dans un voyage à travers les mystères de l’univers, de l’esprit et de la conscience.

Le résumé de l'ouvrage par l'éditeur :

Avec son tout premier recueil de nouvelles, couvrant quarante années d'activité, Alan Moore nous présente une palette de personnages aussi variés qu'inoubliables qui découvrent - et dans certains cas, font et défont - la trame diverse et encore largement inexplorée de l'existence.

Dans la première des nouvelles, la relation intime entre deux spécialistes de l'amour sorcier connaît de tragiques ramifications. Dans une autre, une créature surnaturelle infiltre le groupe de passionnés de paranormal qui est justement censé étudier ses congénères. Dans celle qui donne son titre au recueil, un nostalgique décide de retourner dans la station balnéaire de sa jeunesse et constate que, malheureusement, le passé n'est jamais bien loin.

Et dans la monumentale novella qui retrace sur soixante-quinze ans l'histoire abracadabrante et kafkaïenne des représentants majeurs de l'industrie des comics, Moore nous révèle le coeur sombre et palpitant du business des superhéros. Des fantômes aux créatures d'outre-monde en passant par un cerveau de Boltzmann façonneur de l'univers pendant le Big Bang, Illuminations est précisément cela, une sélection d'histoires solaires et surprenantes grâce auxquelles une légende contemporaine nous révèle tout le pouvoir de la magie et de l'imagination.

Considéré comme l’un des plus grands auteurs de comics de tous les temps, Alan Moore a créé certaines des œuvres les plus marquantes et influentes de l’histoire de la bande dessinée, telle que Watchmen (Urban Comics, trad. Jean-Patrick Manchette et Doug Headline), V pour Vendetta (Urban Comics, trad. Jacques Collin), From Hell (Delcourt, trad. Jean-Paul Jennequin) ou encore La Ligue des Gentlemen extraordinaires (Panini Comics, trad. Geneviève Coulomb).

Ses œuvres ont été saluées pour leur profondeur, leur complexité et leur engagement politique et social, et ont influencé des générations de lecteurs et de créateurs.

Crédits photo : Alan Moore en 2009 par Matt Biddulph (CC BY-SA 2.0)