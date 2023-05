Un carnet, quelques photos et... Les bruits du souvenir

C’est avec beaucoup de discrétion qu’Apple commercialise depuis peu une nouvelle série de livres audio. Sa particularité ? Être racontée non plus par des acteurs, mais bien par une intelligence artificielle, nommée Madison. L’expansion de l’IA est plus à démontrer. Parmi ses multiples facultés, c’est son versant génératif, permettant de créer du contenu sans intervention humaine qui est le plus exploité. Et l’univers du livre n’est visiblement plus à l’abri de cette technologie.