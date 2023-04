François Léotard, le ministre qui préserva la loi Lang

François Léotard prit ses fonctions au ministère après les élections législatives de mars 1986. Depuis cinq ans, l’industrie du livre vivait un véritable renouveau : la loi Lang avait consolidé la chaîne du livre en accordant aux éditeurs de fixer un prix de vente unique pour tous les libraires. Avec la cohabitation qu’introduit l’arrivée de Jacques Chirac à Matignon, deux opérateurs espéraient que la législation sera revue – Fnac en tête de liste, suivie de près par les centres de distribution Leclerc, tous deux farouches opposants.

Cependant, François Léotard sut conserver cet acquis et au risque de décevoir l’agitateur culturel, il indiqua clairement qu’il ne toucherait pas au texte. Le rapport de Jean Gattegno, directeur du livre et de la lecture sur les effets de la loi, présenté en octobre 86, simplifia cette prise de position. L’industrie aurait été vent debout…

En découla la mise en œuvre d’un observatoire de l’économie du livre, chargé de collecter des informations utiles à l’analyse du secteur et destiné à l’interprofession. Une solution permettant d’uniformiser les données, pour que chacun parle bien des mêmes choses…

Admirateur de Kafka

Rima Abdul Malak lui a rendu hommage dans un communiqué, reproduit ci-dessous :

« Grand serviteur de la République, François Léotard s’engage très jeune en politique à la mémoire de son père André, conseiller à la Cour des Comptes et maire de Fréjus. Admirateur de Jean Moulin, ex-adolescent révolté, il entre à l’ENA avec la conviction que la vie politique française doit être modernisée et trouve en Valéry Giscard d’Estaing un écho à ses convictions.

Déjà maire de Fréjus en 1977, puis député, il poursuit également à Paris une carrière dans la haute fonction publique tout en s’engageant avec force dans la vie politique du pays.

Ministre de la Culture et de la Communication en 1986, il défend pendant son mandat la protection du patrimoine dans les territoires, encourage le mécénat, promeut l’éducation artistique et porte la loi de 1986 relative à la liberté de communication, qui a été régulièrement adaptée à l'évolution du paysage et des usages, et qui reste encore aujourd'hui le fondement de notre droit sur la communication audiovisuelle et électronique.

Homme d’Etat, le frère du regretté Philippe Léotard, qu’il qualifiait de diamant brut, a toujours été un homme de culture. Littéraire depuis l’enfance, admirateur de Kafka, il consacre la deuxième partie de sa vie à l’écriture. Des essais politiques aux romans haletants, il emmène pendant près de vingt ans son lecteur en terre inconnue et s’emploie à lever par les mots le voile des apparences.

Dans son dernier livre, Petits éloges pour survivre par temps de brouillard, illustré par Milan Kundera, François Léotard prenait avec ironie le contrepied des clichés du quotidien – comme pour nous guider vers les lendemains moins moroses que son engagement politique appelait. »

Crédits photo : France 2