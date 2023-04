La BnF dévoile les manuscrits de Julien Gracq

Une centaine de pièces - dont certaines sont commentées par des personnalités qui ont lu ou connu Gracq - permettent ainsi de (re)découvrir un écrivain à l’écart des modes, afranchi des prescriptions de l’opinion. Il refusa le prix Goncourt 1951 pour Le Rivage des Syrtes (1951) et n’a jamais admis pour son art que trois impératifs : la liberté, la qualité et l’intégrité.

À sa mort en 2007, Julien Gracq a légué à la Bibliothèque nationale de France l’ensemble de ses manuscrits, depuis les copies autographes d’Au château d’Argol (1938) jusqu’aux textes encore inédits et dont quelques-uns ont depuis été publiés aux éditions José Corti sous les titres Manuscrits de guerre (2011), Terres du couchant (2014), Nœuds de vie (2021) et La Maison (2023).

Ce fonds exceptionnel, qui compte environ quinze mille pages manuscrites, n’a jamais été montré jusqu’à aujourd’hui. Gracq lui-même n’était « pas partisan de faire à l’invité visiter les cuisines ». Sans doute pressentait-il malgré tout l’intérêt que l’on pouvait trouver à ces écrits, puisqu’il les a conservés et légués à la BnF.

« Vrais restes matériels d’un écrivain », ces manuscrits témoignent de son travail en cours, tel qu’il prend forme sous sa plume. Les différents états (brouillons raturés, copies corrigées, mises au net minutieusement écrites) de romans comme Le Rivage des Syrtes (1951) ou Un balcon en forêt (1958) côtoient dans l’exposition ceux de fragments choisis et organisés parus dans les livres critiques comme Lettrines (1967) ou En lisant en écrivant (1980).

On y découvre également les carnets de notes qui accompagnaient l’écrivain dans ses périples géographiques et le manuscrit de La Maison, le dernier inédit en date de Gracq, paru le 30 mars 2023.

C’est la fabrique d’une des œuvres majeures de la littérature du XXe siècle que donne à voir l’exposition de la BnF. L’exposition est conçue comme une introduction à l’œuvre de Gracq et voudrait inciter à rouvrir ses livres. La Bibliothèque a proposé à Pierre Bergounioux, Aurélien Bellanger, Anne Quefélec, Emmanuel Ruben, Maylis de Kerangal, Pierre Jourde ainsi qu’aux successeurs de l’éditeur José Corti, Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon, de commenter, par écrit ou sous forme audiovisuelle, l’une des œuvres de « l’ermite de Saint-Florent-le-Vieil ». Et d'illustrer ce que l’on « gagne » à marcher sur le « grand chemin » de Julien Gracq.

Julien Gracq, de son vrai nom Louis Poirier, est né en 1910 à Saint-Florent-le-Vieil, sur les bords de la Loire. Très attaché à cette terre des Mauges qu’il célébra dans Les Eaux étroites (1976), l’écrivain y est toujours revenu et s’y est établi lors de sa retraite.

Normalien et agrégé, il a enseigné l’histoire et la géographie à Nantes, Quimper, puis à partir de 1947 au lycée Claude Bernard de Paris. Il a mené en parallèle sa carrière littéraire, qui a commencé en 1938, avec la publication d’Au château d’Argol chez José Corti, qui éditera tous ses livres. Ses œuvres ont également été réunies en deux volumes et publiées - de son vivant - dans la « Bibliothèque de la Pléiade ».

