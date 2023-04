Nicolas Delisle-L'heureux remporte le prix du roman Marie Claire 2023

Le 21 avril dernier, a eu lieu la remise du Prix du Roman Marie Claire 2023 dans le cadre du Festival du Livre de Paris. Cette distinction vise à primer une autrice ou un auteur francophone dont le roman retrace le destin d’une femme d’hier ou d’aujourd’hui.

Le deuxième roman — le premier publié en France — du Québécois Nicolas Delisle-L’Heureux croque un trio d’amis adolescents qui fait les 400 coups et dont Louise est la cheffe de bande. Un évènement tragique plus tard, tout éclate et tous s’éparpillent. Le retour de l’héroïne, devenue adulte, annonce vengeance et réparations. À partir de ce scénario noir, l’auteur nous entraîne dans une aventure aussi fantasque qu’haletante à travers les époques et les confins du Canada.

D’une langue percutante où les expressions québécoises ont toute leur place, Nicolas Delisle-L’Heureux façonne une héroïne forte et inoubliable qui brise toutes ses entraves. Un récit somptueux, drôle et terrible, dont chaque page brûle les doigts. - Katell Pouliquen, Directrice des rédactions / Philomène Piégay, Rédactrice en chef Culture et Célébrités / Thomas Jean, critique littéraire à Marie Claire

Le jury 2023 était sous la présidence de Katell Pouliquen, la directrice des rédactions du mensuel féminin et en présence de la romancière Karine Tuil, marraine de l’évènement.

Le jury rassemble des professionnels de la littérature et du monde de l’édition à savoir : Philomène Piégay, Rédactrice en chef culture et célébrités, Thomas Jean, chroniqueur littéraire, et douze libraires de toute la France : Librairie Coiffard (Nantes), Librairie Le Failler (Rennes), La Chouette Librairie (Lille), Librairie de Paris (Saint-Étienne), Librairie Gutenberg (Issy-les-Moulineaux), Librairie Ouvrir l’œil (Lyon), Librairie Pantagruel (Marseille), Librairie Au Vent des Mots (Lorient), La Malle aux Histoires (Pantin), Les Cahiers de Colette (Paris 4), Atout Livres (Paris 12), Librairie Delamain (Paris 1er).

En 2022, le prix a récompensé Laurine Thizy, pour son roman Les maisons vides (Points).

