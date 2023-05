Des parlementaires mobilisés contre la concentration des médias

Le feuilleton Bolloré se poursuit depuis plus d’un an maintenant. Cherchant à acquérir Hachette Livre, le milliardaire breton avait été stoppé dans son élan par l’Union européenne. Avant d’accéder à sa demande, le voilà forcé de se séparer du groupe Editis. Commence alors de nombreuses tractations mettant en scène divers acteurs. Mais, depuis le 23 avril, une promesse d’achat a été signée. Editis sera vendu à 100 % à IMI, filiale de la holding tchèque CMI, propriété d’un autre milliardaire : Daniel Kretinsky.

À LIRE - Dans la tête d'un actionnaire Vivendi : ChatGPT, cancel culture, Editis, Lagardère...

Craignant que « le phénomène de concentration dans les médias se révèle lui dans une santé éclatante », 44 parlementaires européens se réunissent dans une tribune pour alerter contre ce phénomène. Après un bref historique de la situation, ils rappellent que rien n’est joué pour le milliardaire tchèque qui doit à son tour se confronter à la Commission européenne.

Ils ne sont pas les seuls à redouter une telle opération. Chez les salariés du groupe Editis — comme du côté Hachette Livre — les sujets d’inquiétude sont nombreux et les représentants du personnel sont déjà mobilisés. Et de rappeler que « [l]es deux groupes concentrent plus de la moitié du Chiffre d’affaires de l’édition » mettant à mal le reste de l’industrie incluant l’édition plus restreinte et indépendante.

À LIRE - Éditeurs en panique : Fnac et Editis, la fin du “secret des affaires”

Les signataires de la tribune ne voient en ces opérations que le début d’une lente décadence pour les libertés collectives et la création, voyant « le terreau médiatique » actuel comme « fertile pour la pousse de l’extrême droite et de la censure. » Indépendance, liberté de création et d’information, vitalité culturelle et culture en pâtiraient immanquablement.

Alors la gauche se révèle riche de ressources et forte de proposition quant à la mise en place de « mécanismes de protection contre les phénomènes de concentrations dans l’édition, dans la culture, dans l’ensemble de notre économie. » La tribune livre un véritable appel à la mobilisation, au « combat collectif » contre la concentration des médias.

Crédits photo : illustration - Jorge Franganillo (CC BY 2.0)