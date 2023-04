L’Hôtel des Autrices ouvre ses portes à quatre nouvelles créatrices

Ce nouveau programme de résidences numériques sera enrichi d’une publication en ligne et d’une création collective in situ à Marseille à l'automne.

Au cœur de ce nouveau projet phare soutenu par La Marelle à Marseille, Le Centre Wallonie Bruxelles à Paris, Wallonie Bruxelles Internationale et Les Productions Rhizome à Québec la question des potentialités offerte par une dynamique de création collective, interculturelle et numérique pour l’écriture.

Avec près de 30 autrices et plus de 230 textes écrits lors de six résidences, l’Hôtel des Autrices (www.hoteldesautrices.com) a su s’imposer depuis son ouverture en 2020 comme un lieu unique et nécessaire pour la création littéraire contemporaine en inventant de nouveaux chemins d’écriture, d’accompagnement, de publication et de diffusion. Ce lieu hybride s’appuie sur trois constats : Les centres de création littéraire ne sont structurellement pas assez adaptés aux femmes ; la littérature contemporaine se déploie aussi hors du livre ; la littérature se nourrit d’échanges internationaux.

Fort de ses soutiens, le Réseau des Autrices à Berlin a réussi à créer en trois ans un lieu d’expérimentations partagées opérant sur nos imaginaires et sur nos capacités à nous développer et à nous émanciper.

Conçu par des autrices pour des autrices, cet Hôtel est aujourd’hui devenu un lieu refuge de résidence, un espace de dialogue, un tremplin. Il tisse sa toile sur internet et sur la scène, parle plusieurs langues et se réinvente constamment.

L’Hôtel s’enorgueillit de plusieurs prix européens, mais surtout d’avoir pu accompagner des autrices à un moment clef de leurs carrières. Cela fut le cas pour Laura Vazquez entrée en résidence en 2021, date de la parution de son premier roman, couronnée quelques mois plus tard de la mention spéciale du Prix Wepler, pour Maike Wetzel qui jetait les premières pierres d’un récit qui allait devenir un livre et un court-métrage concourant pour les oscars, ou encore Ariane Lessard, autrice québécoise publiée par la ville brûle en France.

La sélection des autrices s’est déroulée en quatre étapes à travers quatre appels à projet en France, en Belgique, au Québec et à Berlin. En tout, plus de 140 autrices ont candidaté pour quatre bourses.

La présentation des autrices est à découvrir ci-après :

Crédits photo : Réseau des autrices francophones de Berlin e.V. © Julie Meresse